Дочь Байдена заразилась COVID-19

Эшли Байден (Фото: Getty Images)

Дочь президента США Джо Байдена Эшли сдала положительный тест на коронавирус, передает телеканал ABC News со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Эшли Байден должна была отправиться в поездку в Латинскую Америку вместе с первой леди Джилл Байден, но теперь не поедет. По словам пресс-секретаря первой леди Майкла ЛаРозы, дочь американского президента должна была посетить Эквадор, Панаму и Коста-Рику.

О том, встречалась ли Эшли с отцом за последнее время, Белый дом не сообщил.

В начале мая положительный тест на коронавирус сдал госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, Блинкен был полностью вакцинирован, получил бустерную прививку, кроме того, у него были слабовыраженные симптомы COVID-19. Госсекретарь не встречался с Байденом лично за несколько дней до получения результата теста. Блинкена отправили на карантин, он продолжил работать из дома.