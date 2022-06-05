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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заразился коронавирусом

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом он сообщил в Twitter.

«У меня положительный результат на COVID-19. В соответствии с соответствующими правилами и процедурами я нахожусь на самоизоляции. Я чувствую себя хорошо», — написал Боррель.

В октябре 2020 года Боррель также находился на самоизоляции, поскольку контактировал с инфицированным коронавирусом. Однако тогда его тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Боррелю 75 лет. Политическую карьеру он начал в 1980-х годах в Испании. В 2004–2007 годах возглавлял Европейский парламент, свою нынешнюю должность в Еврокомиссии он занимает с 2019 года.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В начале мая коронавирусом заразился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его пресс-секретарь Сиссель Крузе Ларсен сообщала, что он переносил заболевание в легкой форме, был вакцинирован, однако в соответствии с рекомендациями работал из дома.

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