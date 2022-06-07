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Глава МИД Германии заразилась коронавирусом

Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сдала положительный тест на коронавирус, сообщило ведомство, передает Reuters.

Вирус у министра выявили после поездки в пакистанский Исламабад, где она встречалась с коллегой Билавалой Бхутто Зардари. Бербок заметила, что у нее пропало чувство вкуса, и сделала экспресс-тест на COVID-19.

Из-за коронавируса глава немецкого МИДа отменила все дальнейшие поездки. Она должна была поехать в Грецию. 

В ее планах также был визит в Турцию, где должно было пройти обсуждение стабильности НАТО и приема в альянс Финляндии и Швеции. 

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5 июня о положительном тесте на COVID-19 сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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