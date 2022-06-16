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Военная операция на Украине ,  
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Подполковник милиции ЛНР заявил о начале зачистки промзоны Северодонецка

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения Народной милиции ЛНР и российские военные закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината «Азот», где находятся украинские военные, и начали зачистку территории, заявил в эфире «Первого канала» подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в «промке» (промзоне) и начали спецоперацию. То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он также сообщил, что на территории завода «Азот» есть иностранные наемники, в том числе американцы, британцы и поляки. По его словам, их число можно оценить в 30–40 человек.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

О том, что силы ЛНР контролируют почти всю территорию города, кроме химического комбината «Азот», сообщил также глава республики Леонид Пасечник. Подразделения Народной милиции туда зашли, но пока не могут полностью выбить украинских военных.

10 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник утверждал, что на территории завода находятся 300–400 украинских военных и около 500 мирных жителей в бомбоубежище.

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Прогнозы

Бои за Северодонецк идут с начала мая. В конце мая глава Чечни Рамзан Кадыров распространил сообщение, что российские войска и силы ЛНР взяли Северодонецк под полный контроль. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу докладывал об «освобождении» жилых кварталов Северодонецка, но отмечал, что в промышленных зонах города еще находятся украинские военные.

«Северодонецкое объединение «Азот» было крупнейшим химическим предприятием Украины, оно входит в группу Ostchem Дмитрия Фирташа. Производило жидкий аммиак, аммиачную селитру, уксусную кислоту, метанол.

Теги
Северодонецк ЛНР «Азот»

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