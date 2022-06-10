В МИДе отказались считать осужденных в ДНР иностранцев военнопленными

Эйден Эслин в Верховном суде ДНР, 9 июня 2022 г. (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Приговоренные к смертной казни в ДНР британцы в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», — говорится в заявлении.

При этом Захарова заявила, что обращений об Эйдене Аслине и Шоне Пиннере от британской стороны в МИД не поступало.

Накануне Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни Пиннера и Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, их обвиняли в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Наказание было назначено обвиняемым «по совокупности преступлений».



Суд над ними начался 7 июня, они обвинялись по ч. 2 ст. 34 УК ДНР (совершение преступлений группой лиц), ст. 323 УК ДНР (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ст. 430 УК ДНР (наемничество). Подсудимые частично признали вину.

Власти Великобритании осудили приговор. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала решение суда ДНР фиктивным и не имеющим никакой легитимности.