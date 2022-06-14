Правительство Грузии получит 7,73% акций «Боржоми»

Компания, владеющая заводом по розливу минеральной воды «Боржоми» передаст правительству Грузии 7,73% акций, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили, передает The Georgian Times.

«Мы заключаем сделку, состоящую из двух документов — это соглашение о бесплатной передаче 1104 (7,73%) акций Borjomi, принадлежащих Erasmo Limited, государству Грузия. Второе соглашение регулирует конкретные отношения между партнерами», — сказал Давиташвили.

В соглашении указано, что у контролирующего акционера больше не будет контрольной функции в IDS Borjomi, передает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление компании. Также представительство контролирующего акционера в Совете директоров IDS Borjomi будет сокращено с восьми до двух членов. Кроме того, председателем Совета директоров IDS Borjomi International будет представитель правительства Грузии.

С 2013 года бренд «Боржоми» принадлежал российской «Альфа-групп», компания владела 55,8% акций IDS Borjomi International. Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман в конце февраля попал под санкции.

Весной 2022 года, когда против Альфа-банка ввели санкции Евросоюза, у «Боржоми» возникли проблемы с поставкой продукции на европейские рынки. В конце апреля компания приостановила производство продукции. В IDS Borjomi добавили, что непростая ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого она лишилась возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.

19 мая производитель «Боржоми» заявил, что готов безвозмедно передать правительству Грузии долю своих акций, принадлежащих «Альфа-Групп». Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили поручил в кратчайшие сроки завершить процесс передачи доли акций.

Читайте на РБК Pro Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи Pro Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить Статьи Pro Профессор Корнеллского университета: люди — это «когнитивные скряги» Профессор Корнеллского университета: люди — это «когнитивные скряги» Статьи Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Инструкции Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи Pro Семь способов мотивировать эффективных сотрудников Семь способов мотивировать эффективных сотрудников Инструкции Pro Как вернуть долг в период моратория на банкротство Как вернуть долг в период моратория на банкротство Инструкции

13 июня процесс переговоров был завершен. Тогда же Гарибашвили обещал разрешить проблемы с сотрудниками компании: 400 из них объявили забастовку, требуя восстановить ранее уволенных коллег.