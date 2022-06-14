Правительство Грузии получит 7,73% акций «Боржоми»
Компания, владеющая заводом по розливу минеральной воды «Боржоми» передаст правительству Грузии 7,73% акций, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили, передает The Georgian Times.
«Мы заключаем сделку, состоящую из двух документов — это соглашение о бесплатной передаче 1104 (7,73%) акций Borjomi, принадлежащих Erasmo Limited, государству Грузия. Второе соглашение регулирует конкретные отношения между партнерами», — сказал Давиташвили.
В соглашении указано, что у контролирующего акционера больше не будет контрольной функции в IDS Borjomi, передает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление компании. Также представительство контролирующего акционера в Совете директоров IDS Borjomi будет сокращено с восьми до двух членов. Кроме того, председателем Совета директоров IDS Borjomi International будет представитель правительства Грузии.
С 2013 года бренд «Боржоми» принадлежал российской «Альфа-групп», компания владела 55,8% акций IDS Borjomi International. Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман в конце февраля попал под санкции.
Весной 2022 года, когда против Альфа-банка ввели санкции Евросоюза, у «Боржоми» возникли проблемы с поставкой продукции на европейские рынки. В конце апреля компания приостановила производство продукции. В IDS Borjomi добавили, что непростая ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого она лишилась возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.
19 мая производитель «Боржоми» заявил, что готов безвозмедно передать правительству Грузии долю своих акций, принадлежащих «Альфа-Групп». Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили поручил в кратчайшие сроки завершить процесс передачи доли акций.
13 июня процесс переговоров был завершен. Тогда же Гарибашвили обещал разрешить проблемы с сотрудниками компании: 400 из них объявили забастовку, требуя восстановить ранее уволенных коллег.