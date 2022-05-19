Производитель «Боржоми» предложил передать долю в компании властям Грузии

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Производитель минеральной воды «Боржоми» — IDS Borjomi International — готова безвозмездно передать правительству Грузии долю своих акций, принадлежащих «Альфа-Групп», со ссылкой на сообщение компании передает грузинский «Первый канал».

«IDS Borjomi International сегодня сообщает, что после переговоров с правительством Грузии ее контролируемая компания официально предложила правительству Грузии безвозмездную передать свою долю. Этот шаг даст позволит правительству Грузии участвовать в управлении международной компанией», — говорится в заявлении.

В IDS Borjomi International считают, что этот шаг позволит грузинским властям сохранить рабочие места на заводах.

В Минэкономики Грузии сообщили, что уже получили официальное письмо от компании. Ведомство, а также Минюст изучат ее предложение, после чего сделают заключение о целесообразности сделки, передает интернет-издание BM. По данным Минэкономики Грузии, на этой уйдет несколько дней.