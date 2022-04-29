«Боржоми» объявила о приостановке выпуска минеральной воды из-за санкций
IDS Borjomi, выпускающая минеральную воду «Боржоми», приостанавливает производство продукции из-за санкций против России, сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на заявление компании.
«IDS Borjomi Georgia находится в сложной ситуации с момента начала боевых действий в Украине», — говорится в сообщении. В компании добавили, что непростая ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого она лишилась возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.
С 29 апреля компания останавливает производство на своих заводах. IDS Borjomi выразила надежду, что его удастся возобновить.
Бренд «Боржоми» с 2013 года принадлежит российской «Альфа-Групп». Альфа-банк, который входит в группу, попал под санкции ЕС в конце февраля.
В начале марта Delfi (Роскомнадзор ограничил доступ к литовскому и латвийскому сайту издания) писал, что эстонские торговые сети, такие как Rimi, Maxima, Selver, решили убрать с прилавков «Боржоми» из-за «полученных данных», что ей владеет российская компания, и введения против нее санкций.
IDS Borjomi International основана в 2002 году, она объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в Грузии, на Украине и в России. Компания является единственным производителем минеральной воды «Боржоми», она также выпускает «Святой источник» и «Эдельвейс». В 2013 году структура «Альфа-Групп» приобрела контрольный пакет IDS Borjomi (55,8%) у наследников грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
Источники воды находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети. Там расположены два завода по розливу воды.