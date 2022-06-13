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Правительство Грузии станет совладельцем «Боржоми»

Правительство Грузии завершило переговоры о приобретении доли в компании, владеющей заводом по розливу минеральной воды «Боржоми». Предыдущий владелец — «Альфа-групп» — попал под санкции ЕС
Альфа-банк RU000A0JXRV7 ₽976,49 +0,66% Купить
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Правительство Грузии завершило переговоры о приобретении пакета акций компании, владеющей заводом по розливу минеральной воды «Боржоми». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, передает Agenda.

Премьер сказал, что правительство получит долю безвозмездно.

Гарибашвили добавил, что намерен разрешить проблемы с сотрудниками компании: 400 из них объявили забастовку, требуя восстановить ранее уволенных коллег.

Правительство Грузии станет совладельцем «Боржоми»
Бизнес
Фото:David Mdzinarishvili / Reuters

С 2013 года бренд «Боржоми» принадлежал российской «Альфа-групп», компания владела 55,8% акций IDS Borjomi International. Источники воды находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети. Там расположены два завода по розливу воды.

Весной 2022 года, когда против Альфа-банка ввели санкции ЕС, у «Боржоми» возникли проблемы с поставкой продукции на европейские рынки.

29 апреля в компании сообщили, что предприятие, выпускающее воду, остановило производство. В компании добавили, что непростая ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого она лишилась возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.

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В конце мая работники завода вышли на бессрочную забастовку. Забастовщики утверждают, что почти 50 сотрудников были незаконно уволены, и требуют их восстановления. Кроме того, они требуют повысить им зарплату и заключить бессрочные договоры вместо срочных. В начале июня стало известно, что правительство Грузии ведет переговоры о покупке акций IDS Borjomi International.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Грузия Боржоми Ираклий Гарибашвили
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