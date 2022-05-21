Премьер Грузии поручил передать акции производителя «Боржоми» государству

Премьер поручил компетентным органам организовать процесс передачи, окончательное решение огласят на ближайшем правительственном заседании. Ранее компания предложила отдать государству долю «Альфа-Групп», пожаловавшись на санкции

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил в кратчайшие сроки завершить процесс безвозмездной передачи доли акций компании IDS Borjomi International, которая принадлежит «Альфа-Групп», государству. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

«Премьер-министр дал задание министерствам активно работать, чтобы завершить указанные процедуры в ближайшие сроки. О принятом решении станет известно на ближайшем заседании правительства», — сказано в сообщении.

Компания IDS Borjomi International владеет заводами «Боржоми» по розливу минеральной воды. Накануне она заявила, что с 29 апреля прекратила разлив на заводе в городе Боржоми, так как из-за «недавних негативных событий» в ее работе начались перебои. Компания предложила передать государству долю акций «Альфа-Групп», чтобы снять с себя ограничения. В IDS Borjomi International обратили внимание, что такая мера позволит компании избежать сокращения более чем тысячи человек.

«Если правительство Грузии одобрит предложение компании, которой принадлежит IDS Borjomi International [«Альфа-Групп»], компания IDS Borjomi Georgia сможет восстановить производственный процесс на заводах и возобновить хозяйственную деятельность», — отмечали в компании.

Сделку должны одобрить грузинское Минэкономики и Минюст, IDS Borjomi International уже направила соответствующее письмо в оба ведомства, передавал портал BM. При этом в Минэкономики отмечали, что вопрос будут рассматривать несколько дней.

Бренд «Боржоми» с 2013 года принадлежит российской «Альфа-Групп», куда входит попавший под санкции ЕС «Альфа-Банк». В начале марта эстонский портал Delfi сообщил, что местные торговые сети, такие как Rimi, Maxima и Selver, решили убрать с прилавков «Боржоми», так как получили данные, что брендом владеет попавшая под санкции российская компания.