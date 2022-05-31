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Рабочие заводов «Боржоми» в Грузии вышли на бессрочную забастовку

Компания IDS Borjomi, 60% которой принадлежит «Альфа-групп», остановила работу предприятий из-за финансовых трудностей. Работники требуют улучшения условий труда, в том числе повышения зарплат и заключения бессрочных контрактов
Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости
Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Работники двух заводов, на которых разливают минеральную воду «Боржоми», вышли на бессрочную забастовку, передает портал News.On.

Забастовщики утверждают, что почти 50 человек сотрудников были незаконно уволены и требуют их восстановления. Кроме того, они требуют повысить им зарплату и заключить бессрочные договора вместо срочных.

Представитель пресс-службы организации «Объединение профсоюзов Грузии» Нино Размадзе сообщила ТАСС, что сотрудники стоят у входов на территории обоих заводов. «Объединение профсоюзов Грузии» поддерживает их требования.

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Фото:Александр Имедашвили / РИА Новости

29 апреля компания IDS Borjomi Georgia сообщила, что временно приостанавливает производство. Согласно ее заявлению, она испытывает финансовые трудности с начала боевых действий на Украине. «Непростая ситуация на основных рынках сбыта продукции компании усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрыло для компании возможность получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами», — цитировал грузинский «Первый канал» заявление IDS Borjomi.

60% IDS Borjomi принадлежит «Альфа-групп», крупнейшим акционером которой является Михаил Фридман. Последний попал под санкции Великобритании и ЕС.

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19 мая IDS Borjomi International предложила безвозмездно передать правительству Грузии долю акций «Альфа-групп». «Этот шаг позволит правительству Грузии участвовать в управлении международной компанией», — пояснили там, подчеркнув, что смогут таким образом сохранить рабочие места на заводах.

За день до этого начались протесты работников предприятия. 20 мая IDS Borjomi сообщила, что готова удовлетворить требования бастующих о повышении зарплат, передавал телеканал Mtavari.

На следующий день компания заявила, что сотрудники, блокирующие входы на предприятие, препятствуют возобновлению работы. Из ее сообщения следовало, что она готова к переговорам.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Грузия Боржоми забастовка «Альфа-групп» Михаил Фридман
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