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Володин счел правильным строить систему образования с учетом практик СССР

Фото: Кирилл Чаплинский / ТАСС
Фото: Кирилл Чаплинский / ТАСС

В Государственной Думе 27 июня пройдут парламентские слушания с участием министра науки и высшего образования, представителей вузов и экспертов об изменения в образовательной системе. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Володин напомнил об опросе, который он провел на своей странице 25 мая об отмене Болонской системы образования. Из опроса следует, что 90% подписчиков спикера высказались за выход России из Болонской системы. В опросе приняли участие более 413 тыс. человек.

«Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — написал Володин.

Болонский процесс подразумевает создание единого унифицированного пространства высшего образования. Основная цель — обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования. Стартовал он с подписания в 1999 году соответствующей декларации 29 министрами образования, собравшимися в Болонье. Создание единого пространства подразумевало и реформу высшего образования в тех странах, чьи представители подписали документ. Россия подписала декларацию в 2003 году, но официальный переход состоялся в 2011-м. Реформа не привела в России к полному переходу на двухступенчатую структуру «бакалавриат плюс магистратура», некоторые направления подготовки в вузах по-прежнему преподаются в формате специалитета.

24 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о намерении России выйти из Болонской системы. Страна должна перейти на «собственную уникальную систему образования», основанную на «интересах национальной экономики и максимальном пространстве возможностей для каждого студента», считает Фальков.

По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, взамен будет создана национальная система образования с учетом «позитивного опыта» Болонской. Возвращения к советской модели в вузах речи не идет, отмечал он. В начале июня Афанасьев сообщил, что российские вузы были исключены из Болонской системы.

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