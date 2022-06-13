Володин счел правильным строить систему образования с учетом практик СССР

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В Государственной Думе 27 июня пройдут парламентские слушания с участием министра науки и высшего образования, представителей вузов и экспертов об изменения в образовательной системе. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Володин напомнил об опросе, который он провел на своей странице 25 мая об отмене Болонской системы образования. Из опроса следует, что 90% подписчиков спикера высказались за выход России из Болонской системы. В опросе приняли участие более 413 тыс. человек.

«Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — написал Володин.

Болонский процесс подразумевает создание единого унифицированного пространства высшего образования. Основная цель — обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования. Стартовал он с подписания в 1999 году соответствующей декларации 29 министрами образования, собравшимися в Болонье. Создание единого пространства подразумевало и реформу высшего образования в тех странах, чьи представители подписали документ. Россия подписала декларацию в 2003 году, но официальный переход состоялся в 2011-м. Реформа не привела в России к полному переходу на двухступенчатую структуру «бакалавриат плюс магистратура», некоторые направления подготовки в вузах по-прежнему преподаются в формате специалитета.

24 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о намерении России выйти из Болонской системы. Страна должна перейти на «собственную уникальную систему образования», основанную на «интересах национальной экономики и максимальном пространстве возможностей для каждого студента», считает Фальков.

По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, взамен будет создана национальная система образования с учетом «позитивного опыта» Болонской. Возвращения к советской модели в вузах речи не идет, отмечал он. В начале июня Афанасьев сообщил, что российские вузы были исключены из Болонской системы.