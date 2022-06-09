Ректор Бублик сравнил Болонскую систему образования с «клоакой»

Отказ от Болонской системы образования позволит уберечь молодежь от «той идеологии» и вырастить «нормальных граждан» «в рамках российского православия, в рамках ислама», считает Владимир Бублик

Владимир Бублик (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Отказ России от Болонской системы образования позволит молодежи расти «нормальными людьми, нормальными гражданами», считает ректор Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, президент Ассоциации юридического образования Владимир Бублик. Такое мнение он высказал в интервью порталу 66.ru.

«Мы будем бороться за наших детей, мы не отдадим их туда, в эту европейскую клоаку, которая существует и притягивает нас. Наши руководители говорят об этом, а мы не стесняемся и говорим «да». Мы будем противостоять этому и не отдадим наших детей», — заявил Бублик.

В Екатеринбурге было подписано соглашение о создании консорциума «Европейско-Азиатский правовой университет» с участием вузов России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Армении. Затем к нему присоединятся высшие учебные заведения Индии, Монголии и Китая, пишет портал.

По словам ректора УрГЮУ, после учебы на Западе «возвращаются ребята, которые буквально подверглись той идеологии». «И в сексуальном плане, и в плане либеральных ценностей это другие люди. Я, как отец, не хотел бы, чтобы моя дочь (она планирует искусством заниматься, поэтому поедет в европейские вузы, где искусство и архитектура) вернулась другим человеком, исповедующим другие ценности», — отметил он.

Бублик убежден, что «в рамках российского православия, в рамках ислама, в рамках наших естественных ценностей» удастся обеспечить «нормальное развитие» молодежи, в чем заинтересованы и сами родители.

24 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о намерении России выйти из Болонской системы, цель которой обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования. Она позволяет студентам среди прочего продолжать обучение по своей специальности в другом учебном заведении, при этом его оценки, полученные в другом вузе, при переходе не терялись. В рамках внедрения этой системы в России была введена двухуровневая система обучения (четыре года бакалавриата и два года магистратуры вместо пятилетнего специалитета).

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Страна должна перейти на «собственную уникальную систему образования», основанную на «интересах национальной экономики и максимальном пространстве возможностей для каждого студента», считает Фальков.

Позднее Фальков в интервью газете «Коммерсантъ» уточнил, что перестройка системы вузовского образования не означает упразднения бакалавриата и магистратуры. Однако «искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре», по его мнению, не нужно. Говоря об огрехах западной модели обучения, он привел в пример случаи, когда «человек без профильного образования поступает в совершенно другую магистратуру». «Здесь надо навести больше порядка, — считает министр. — Я не говорю, что нужно прямые траектории устанавливать, что на юриспруденцию сможет поступить только юрист. Наверное, экономисты могут и в маркетинг пойти, но довольно странно, если у нас выпускник журфака пойдет на энергомашиностроение».

По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, взамен будет создана национальная система образования с учетом «позитивного опыта» Болонской. Возвращения к советской модели в вузах речи не идет, отмечал он.

В начале июня Афанасьев сообщил, что российские вузы были исключены из Болонской системы.