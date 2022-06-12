Байден заявил, что еще не принял решение о визите в Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден пока не принял решение о поездке в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил сам глава государства, передает Reuters.

По словам Байдена, он «еще не решил», как поступит.

Ранее, 2 июня, газета The New York Times со ссылкой на собственные источники писала о решении американского президента поехать в Саудовскую Аравию. Там он должен был встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Визит, по данным газеты, должен был состояться во время поездки Байдена в Европу и Израиль, президент планировал остановиться в Эр-Рияде. В столице страны он должен был встретиться с главами других государств региона, в том числе Египта, Иордании, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Во время визита американский президент собирался восстановить отношения между США и Саудовской Аравией, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, писала газета. Эксперты, опрошенные изданию, утверждали, что это необходимо Байдену для стабилизации нефтяных рынков и замены российского топлива.

Джамаль Хашогги был журналистом The Washington Post. Он критиковал власти Саудовской Аравии и проживал на территории США с 2017 года. В октябре 2018 года он поехал в консульство королевства в Стамбуле и пропал. В Эр-Рияде обвинения в убийстве Хашогги отрицали, но позднее признали произошедшее. Наследный принц Мухаммед бен Салман взял на себя ответственность за убийство Хашогги. Он утверждал, что его подчиненные действовали без его ведома.

Тогда же, 2 июня, о возможной встрече американского президента с саудовским принцем сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. По их данным, она должна была состояться на саммите Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива.

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О том, что США решили «перезагрузить» отношения с Саудовской Аравией на фоне растущей в стране инфляции и цен на газ, накануне сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Один из источников утверждал, что пойти на такой шаг решили обе страны «ради достижения мира и стабильности».

При этом глава США собирался поднять вопрос об убийстве Хашогги, говорил собеседник телеканала. По его словам, Вашингтон не собирался прощать или забывать случившееся. Переговоры, по его информации, должны были состояться в июле.

Ранее эти же сроки называл CNN представитель чиновника из американской администрации. Изначально телеканал сообщал, что встречу планируют провести в июне. Портал Axios в качестве причины переноса переговоров называл плотный график Байдена в связи с поездкой в Европу.

На фоне российской военной операции на Украине и введения эмбарго на нефть и другие энергоресурсы из России США решили призвать Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. В марте газета The Wall Street Journal сообщила о попытках Белого дома пытался связаться с властями ОАЭ и Саудовской Аравии, однако в разговоре было отказано. В конце мая Axios узнал, что два советника Байдена поехали в Эр-Рияд на тайные переговоры.