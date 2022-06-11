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CNN узнал о планах Байдена «перезагрузить» отношения с Эр-Риядом

В Вашингтоне намерены восстановить связи с Эр-Риядом, они ухудшились после убийства журналиста Хашогги в 2018 году. Байден обещал сделать власти королевства «изгоями», но из-за ситуации на рынке нефти и газа приоритеты изменились

США готовы к «перезагрузке» отношений и восстановлению связей с Саудовской Аравией, ухудшившихся после убийства журналиста Джамаля Хашогги из-за растущей инфляции и цен на газ, сообщает CNN со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников.

«Обе стороны решили, что ради достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке нам нужно преодолеть это», — сказал один из собеседников телеканала.

По словам источников, на президента США Джо Байдена оказывается значительное давление в связи с требованием снизить цены на газ на внутреннем рынке, замедлить растущую инфляцию и предпринять ограничительные меры против России.

Потепление в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом не означает прощения или забвения вопроса убийства Хашогги, утверждают собеседники телеканала, указывая, что Байден намерен обсудить произошедшее с наследным принцем во время встречи в июле.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

По словам источников телеканала, решение о встрече президента США и наследного принца стало тяжелым для Вашингтона, однако стороны согласились не быть «заложниками» ситуации на фоне нестабильности на рынке энергоресурсов. Байден и его старшие советники по нацбезопасности, пишет CNN, сочли недальновидным избегание Саудовской Аравии из-за убийства Хашогги в этих условиях.

В Белом доме стали ориентироваться на борьбу с тревожными экономическими тенденциями, ослабив другие приоритеты, заявил CNN один из источников вне американской администрации, отметив: «Они [в Белом доме] встревожены, они в отчаянии». По его словам, экономическая ситуация грозит «крахом надежд» Демократической партии на выборах в Палату представителей США.

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Мухаммед бен Салман Аль Сауд

Хашогги выступал с критикой действий властей Саудовской Аравии, он с 2017 жил на территории США и сотрудничал с газетой Washington Post. В октябре 2018 года он отправился в саудовское консульство в Стамбуле и пропал. В Эр-Рияде первоначально отрицали обвинения в убийстве журналиста, однако затем признали произошедшее. Наследный принц Мухаммед бен Салман взял на себя ответственность за убийство Хашогги. Он настаивал, что подчиненные действовали без его ведома.

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Однако американская разведка выяснила, что наследный принц одобрил операцию по похищению и убийству Хашогги. В опубликованном в феврале 2021 года отчете сочли маловероятным сценарий, при котором убийство могло произойти без его ведома. По данным разведки, Мухаммед бен Салман поддержал насильственные действия против журналиста, чтобы «заставить замолчать диссидентом за рубежом».

Байден во время предвыборной кампании обещал сделать власти Саудовской Аравии «изгоями» и заставить их «заплатить цену» за произошедшее, указывает The New York Times. При этом в начале июня 2022 года госсекретарь Энтони Блинкен утверждал в интервью Español, что США не стремились разорвать отношения с Саудовской Аравией.

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Фото:Hasan Jamali / AP



 

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