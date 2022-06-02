Reuters узнал о возможной встрече Байдена с принцем Саудовской Аравии

Байден может встретиться с Аль Саудом на саммите Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, передают источники Reuters. Это произойдет после саммита G7 в Германии и встречи НАТО в Испании в конце июня

Джо Байден (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Администрация президента США планирует поездку Джо Байдена на саммит Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ), где он может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, передает Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников агентства, поездка предварительно запланирована после саммита G7 в Германии (пройдет 26-28 июня) и встречи НАТО в Испании (состоится 28-30 июня). Потом Байден посетит Израиль, где встретится с премьер-министром Нафтали Беннетом.

После этого американский президент намерен принять участие в саммите ССАГПЗ в Эр-Рияде, передают источники. ССАГПЗ — закрытая международная организация, членами которого являются Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

При этом, прежде чем согласиться на участие в саммите, Вашингтон ищет продления перемирия в Йемене (конфликт между правительством Йемена и повстанцами-хуситами длится с 2014 года. — РБК) и ясности в отношении добычи нефти Саудовской Аравией и ОАЭ.

Отношения США и Саудовской Аравии усложнились после убийства журналиста The Washington Post Джамаля в 2018 году. Хашкаджи был известен своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии. В сентябре 2019 года наследный принц Мухаммед бен Салман признал свою ответственность за гибель журналиста, однако заявил, что неназванные чиновники, причастные к операции, действовали без его ведома.

В феврале 2021 года Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждалось, что операцию, в результате которой был убит журналист, одобрил лично наследный принц. В Саудовской Аравии заявили, что в отчете Нацразведки содержится «негативная, ложная и неприемлемая оценка».

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