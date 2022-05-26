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Axios узнал о тайном визите советников Байдена в Эр-Рияд ради нефти

Американская сторона, в частности, рассчитывает добиться от Саудовской Аравии усиления нефтедобычи, что позволило бы снизить цены на газ перед выборами в США и расширить санкции против российской нефти, пишет портал
Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press
Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press

Два советника президента США Джо Байдена находятся с визитом в Саудовской Аравии для тайных переговоров о возможном увеличении добычи нефти и ряде других вопросов, сообщили порталу Axios трое действующих и бывших американских чиновников.

По словам собеседников издания, координатор по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк и старший советник Госдепартамента по вопросам глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн прибыли в Эр-Рияд во вторник.

По данным Axios, администрация Байдена выступает посредником на переговорах между Саудовской Аравией, Израилем и Египтом по нормализации отношений между Эр-Риядом и Иерусалимом. Речь идет, в частности, о передаче Египтом Саудовской Аравии островов Тиран и Санафир, расположенных в Красном море.

Помимо того, американская сторона просит Эр-Рияд усилить нефтедобычу. Таким образом, Байден рассчитывает снизить цены на газ перед промежуточными выборами в США и
добиться расширения санкций в отношении российской нефти.

Axios отмечает, что американский лидер рассматривает возможность визита в Саудовскую Аравию в рамках запланированной на конец июня поездки на Ближний Восток. Источники сообщили, что наличие договоренностей между США и Саудовской Аравией по этим вопросам будет решающим при принятии решения о посещении Эр-Рияда.

ОАЭ впервые за два года отправили нефть в Европу
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Фото:Patrick Pleul / dpa/ picture-alliance / ТАСС

В начале марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о попытке организовать телефонный разговор между президентом Джо Байденом, принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и шейхом ОАЭ Мохаммедом бен Заид аль Нахайяном, но сделать это не удалось. Белый дом предпринял попытку восстановить отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ на фоне рекордного подорожания нефти, указывала газета.

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Позже издание сообщило, что после того как Саудовская Аравия не отреагировала на просьбу США нарастить добычу сырья, чтобы добиться снижения цен на мировом рынке, Вашингтон отказался от этой идеи. Теперь там хотят, чтобы Саудовская Аравия «не делала ничего, что могло бы навредить усилиям Запада на Украине», рассказывал высокопоставленный американский чиновник. По словам источников в Эр-Рияде, Соединенные Штаты опасаются более тесного сотрудничества страны с Россией или Китаем.

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Елена Чернышова
США Саудовская Аравия нефтедобыча
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