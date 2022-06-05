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CNN узнал о переносе встречи Байдена с принцем Саудовской Аравии

Мухаммед бен Салман Аль Сауд
Мухаммед бен Салман Аль Сауд (Фото: Bandar Aljaloud / Saudi Royal Palace / AP)

Встреча президента США Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом состоится в июле. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя чиновника администрации США. По данным телеканала, встречу до этого планировали на конец июня.

По данным Axios, причиной переноса стал плотный график Байдена в связи с его поездкой в Европу.

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Отношения США и Саудовской Аравии усложнились после убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Хашкаджи критиковал власти Саудовской Аравии. В сентябре 2019 года наследный принц Мухаммед бен Салман признал свою ответственность за гибель журналиста, однако заявил, что чиновники, причастные к операции, действовали без его ведома.

В феврале 2021 года Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждалось, что операцию, в результате которой был убит журналист, одобрил лично наследный принц. В Саудовской Аравии заявили, что в отчете нацразведки содержится «негативная, ложная и неприемлемая оценка».

На фоне российской военной операции на Украине и введения эмбарго на нефть и другие энергоресурсы из России США решили призвать Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. В марте, как писала The Wall Street Journal, Белый дом пытался связаться с властями ОАЭ и Саудовской Аравии, однако в разговоре было отказано. В конце мая Axios узнал, что два советника Байдена поехали в Эр-Рияд на тайные переговоры.

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