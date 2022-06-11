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Глава Минвостокразвития объяснил отношение Японии к России влиянием США

Власти Японии несамостоятельны в вопросах отношений с Россией, так как находятся под влиянием США. Об этом заявил глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, передает «РИА Новости».

«К сожалению, проявляется некая несамостоятельность и аспекты эмоциональных решений, которые не соответствуют долгосрочным интересам Японии, которая является нашим соседом с большим количеством торгово-экономических связей», — сказал он.

Чекунков назвал поведение японских властей конъюнктурным, эмоциональным и нервным. По его версии, оно связано с тем, что Япония долгое время находилась под влиянием страны, которая ее защищала. Речь идет о США, чья военная база до сих пор размещена на Окинаве.

Япония запретит экспорт в Россию локомотивов, станков и бульдозеров
Экономика
Фото:Максим Киселев / ТАСС

В конце февраля правительство Японии осудило военную операцию России на Украине. Позже премьер-министр Фумио Кисида назвал действия российских властей «безрассудным шагом», так как они изменили статус-кво.Тогда же он подчеркнул, что Россия начала военные действия, несмотря на то, что является постоянным членом Совета Безопасности ООН и должна поддерживать мир и стабильность международного сообщества.

Вместе с США, Евросоюзом и другими странами Япония ввела санкции. Ограничения коснулись президентта Владимира Путина и других официальных лиц, предпринимателей и военных, Центробанка России, Сбербанка и Альфа-банка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка.

Страна запретила поставлять в Россию электронные и атомно-силовые микроскопы, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и другое оборудование из категории высоких технологий, а также самосвалы, бульдозеры, локомотивы и грузовые автомобили.

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Первая японская компания полностью ушла из России
Политика
Фото:dmgmori.co.jp

В марте правительство России внесло Японию в список «недружественных» стран. МИД заявил, что прекратит переговоры по мирному договору с Японией по итогам Второй мировой войны, а также остановит безвизовые поездки японцев на Курилы и выйдет из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, которые японцы называют северными территориями. Токио назвал действия России необоснованными и выразил протест.

В начале июня МИД России сообщил, что соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов близ южных островов Курильской гряды прекратило действовать из-за неисполнения финансовых обязательств властями страны. Власти Япониии выразили сожаление, но заявили, что продолжат вести диалог с Москвой.

Теги
Япония США Россия Минвостокразвития Алексей Чекунков
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