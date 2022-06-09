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Посол ФРГ напомнил о соседстве с Россией несмотря на «обвал» в отношениях

Геза Андреас фон Гайр
Геза Андреас фон Гайр (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Двусторонние отношения Германии и России с 24 февраля резко ухудшились, тем не менее, страны остаются соседями и во многих аспектах продолжают нуждаться друг в друге, заявил «РИА Новости» посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.

Он напомнил о ряде политических кризисов между Москвой и Берлином за последние несколько лет, в том числе об убийстве в берлинском Тиргартене, хакерской атаке на бундестаг, обращении с немецкими НПО и СМИ. Однако, считает фон Гайр, в феврале в российско-германских отношениях случился «обвал», что стало частью «высокой цены» за действия России на Украине. По мнению дипломата, отношения между государствами после 24 февраля и в будущем «будут носить иной характер».

Фон Гайр указал, что изменилось и присутствие Германии в России, в том числе дипломатическое представительство ФРГ — из-за высылок дипломатов германская сторона потеряла в посольстве и генеральных консульствах «много коллег, которые ни в чем не виновны». Он заявил, что Берлин должен «хорошо подумать» о заполнении вакантных мест в диппредставительствах.

«Тем не менее, конечно, как географические соседи мы во многих отношениях и дальше будем нуждаться друг в друге, учитывая нашу историю, которая теперь будет включать в себя и 24 февраля 2022 года в качестве отличительной даты», — добавил дипломат.

Однако, по его словам, сотрудничество во многих сферах на долгое время будет «едва ли возможно или во всяком случае будет протекать значительно сложнее» — в том числе по проблемам климатического кризиса или пандемии коронавируса, которые нынешний конфликт не снимает с повестки дня.

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После начала российской военной операции на Украине 24 февраля глава крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен заявил о подрыве Россией экономического сотрудничества с Европой, которое создавалось десятилетиями. В апреле он назвал это «окончанием эры» для сотрудничества Москвы и Берлина, а также поворотным пунктом в мировой и европейской геополитике.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер говорил, что нормализация отношений с Россией не представляется возможной, пока у власти находится Владимир Путин.

Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что возобновление отношений со странами Запада полностью зависит от них, однако Россия «серьезно подумает», прежде чем принять решение по этому поводу.

Теги
посол ФРГ сосед двусторонние отношения
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