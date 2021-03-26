Spiegel сообщил об атаке связанных с Россией хакеров на бундестаг
Хакеры попытались получить доступ к компьютерам по меньшей мере семи депутатов бундестага, сообщает Spiegel.
Как пишет Spiegel, за атакой стоит группировка Ghostwriter. В службе безопасности страны подозревают, что она связана с Главным управлением Генштаба России (бывшее ГРУ). Хакеры рассылали на электронные адреса политиков фишинговые письма.
По данным издания, большинство депутатов, которые подверглись атаке, состоят во входящем в правящую коалицию блоке ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Также, по данным газеты, она затронула 31 депутата ландтага (региональный парламент). Удалось ли злоумышленникам похитить данные, пока неизвестно.
Издание сообщает со ссылкой на источники в правительстве, что хакеры пытались атаковать не только депутатов, но и политических активистов в Гамбурге и Бремене, всего от их действий пострадали несколько десятков человек.
РБК направил запрос в департамент информационной политики МИДа.