Spiegel сообщил об атаке связанных с Россией хакеров на бундестаг

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 13:10
Норвегия запретила продажу «дочки» Rolls Royce ТМХ Бизнес, 18:21 В Екатеринбурге пройдет Кубок по рационализации и производительности Пресс-релиз, 18:15 Российская пара стала лидером после ритм-танца на чемпионате мира Спорт, 18:09 Главком ВМФ доложил Путину о первом одновременном всплытии трех подлодок Политика, 18:08 «Биткоин не может быть платежным средством». В BIS оценили криптовалюту Крипто, 18:08 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 18:01 Трусова заявила самую сложную программу в истории фигурного катания Спорт, 18:00 В Крыму открыли памятник Доктору Лизе Общество, 18:00 Тима Белорусских закрыл свой аккаунт в Instagram Стиль, 17:54 Защита Белозерцева и Шпигеля обжаловала арест Общество, 17:41 Риелторы назвали стоимость аренды самых дешевых комнат в Москве Недвижимость, 17:35 Spiegel сообщил об атаке связанных с Россией хакеров на бундестаг Политика, 17:33 Уик-энд с кубанским характером: куда стоит отправиться именно вам. Тест РБК и Николаевские сыроварни, 17:32 Гинцбург назвал единичными случаи заболевания COVID после двух прививок Общество, 17:27
Политика ,  
0 

Spiegel сообщил об атаке связанных с Россией хакеров на бундестаг

По данным издания, атаке подверглись десятки парламентариев, произошла ли утечка данных, неизвестно. В Службе безопасности Германии считают, что за этим стоит группа Ghostwriter, связанная с Россией
Бундестаг
Бундестаг (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Хакеры попытались получить доступ к компьютерам по меньшей мере семи депутатов бундестага, сообщает Spiegel.

Как пишет Spiegel, за атакой стоит группировка Ghostwriter. В службе безопасности страны подозревают, что она связана с Главным управлением Генштаба России (бывшее ГРУ). Хакеры рассылали на электронные адреса политиков фишинговые письма.

По данным издания, большинство депутатов, которые подверглись атаке, состоят во входящем в правящую коалицию блоке ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Также, по данным газеты, она затронула 31 депутата ландтага (региональный парламент). Удалось ли злоумышленникам похитить данные, пока неизвестно.

Издание сообщает со ссылкой на источники в правительстве, что хакеры пытались атаковать не только депутатов, но и политических активистов в Гамбурге и Бремене, всего от их действий пострадали несколько десятков человек.

РБК направил запрос в департамент информационной политики МИДа.

ЕС ввел санкции против России из-за кибератак на бундестаг
Политика
Бундестаг

По данным американской компании по кибербезопасности FireEye, Ghostwriter функционирует минимум с 2017 года, она действует «в соответствии с интересами безопасности России». Группа специализируется на распространении дезинформации, в первую очередь среди жителей Литвы, Латвии и Польши, в основном речь идет о критике присутствия НАТО в Восточной Европе.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год Какие навыки в резюме отпугнут работодателя

В мае 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о доказательствах причастности России к кибератаке на системы немецкого парламента в 2015 году. Тогда в компьютерную систему бундестага была запущена троянская программа, злоумышленникам удалось получить доступ к внутренним документам. Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, ведомство обвинило его в работе на российские спецслужбы. Как писал Spiegel, за этой атакой стояли группы Sofacy и APT28, которые, по данным немецких спецслужб, «финансируются российским правительством».

В октябре ЕС ввел санкции против 85-го главного центра спецопераций Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, главы Управления Игоря Костюкова и Бадина.

Россия не раз отрицала обвинения в хакерских атаках, официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала их бездоказательными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел обвинения в адрес ГРУ в организации хакерских атак по всему миру признаками «оголтелой русофобии».

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Любовь Порываева
бундестаг депутаты хакерская атака русские хакеры
Материалы по теме
Меркель не исключила санкций из-за атак «российских хакеров» на бундестаг
Политика
Власти Германии обвинили гражданина страны в шпионаже в пользу России
Политика
ФРГ объявила в розыск обвиненного США в хакерских атаках россиянина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter