Партнер «Газпрома» заявил о конце эры сотрудничества России и Германии
Россия пересекла красные линии в партнерских отношениях с европейскими компаниями и «продолжать business as usual» с ней уже невозможно, заявил глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен.
«Даже длительные партнерские отношения имеют красную черту. Россия пересекла эту черту с этой военной агрессией», — заявил Мерен. По его словам, действия России на Украине стали поворотным пунктом в мировой и европейской геополитике, а также политике Wintershall.
«Для Германии и России эта война означает окончание эры. Эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества», — сказал Мерен.
По его словам, Wintershall верила в это сотрудничество, хотя компанию и критиковали. Однако, по его мнению, теперь продолжать business as usual с Россией уже невозможно.
Мерен сказал, что не ожидает экспроприации активов в России и рассчитывает, что Москва продолжит придерживаться контрактных обязательств. Отвечая на вопрос РБК, не опасается ли он, что «Газпром» вынудит компанию продать доли в совместных предприятиях в России, гендиректор выразил надежду, что Москва будет придерживаться соглашения о защите инвестиций, которое подписала с Германией.
Мерен пояснил, что газ из России можно заменить, но это не произойдет быстро, как неоднократно говорило германское правительство. Wintershall несет ответственность за энергетику в Европе и своих сотрудников, поэтому менеджмент решил продолжить участие в уже существующих проектах в России.
Компания сосредоточит свою деятельность на усилении портфолио за пределами России и диверсифицирует источники энергоресурсов.
24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине, Мерен заявил о подрыве Россией экономического сотрудничества с Европой, которое создавалось десятилетиями.
Согласно отчету компании за первый квартал 2022 года, Wintershall Dea списала активы на €1,5 млрд из-за потери доходов по проекту «Северный поток-2» и операций, связанных с Россией. Чуть более €1 млрд из этого объема приходятся на инвестиции и выплаты по «Северному потоку-2», а оставшаяся сумма — на доходы от деятельности в России.
Wintershall Dea — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, принадлежащая нефтехимическому концерну BASF (67%) и LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Ведет добычу газа и нефти в Норвегии, Германии, а также в России совместно с «Газпромом», Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке. Кроме того, ей принадлежит газотранспортный бизнес, включая 15,5% Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток»). Была также одним из инвесторов строительства «Северного потока-2».