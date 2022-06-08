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В ВОЗ предупредили о риске повторного заражения оспой обезьян

Фото: Lennart Preiss / Getty Images
Фото: Lennart Preiss / Getty Images

Повторное заражение оспой обезьян возможно, такие случаи уже были, заявила глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис на брифинге. Трансляция доступна на сайте ВОЗ.

«Что касается пожизненного иммунитета к оспе обезьян, то, по аналогии с натуральной оспой, он может быть. Однако мы видели, как в Западной Африке медик, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел», — отметила доктор.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что всеобщую вакцинацию от обезьяньей оспы проводить не рекомендуется, поскольку в немногих местах, где имеются вакцины, они используются для защиты людей с более высоким риском заражения.

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Фото:Lukas Barth  / Reuters

Гебрейесус заявил, что число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян за пределами стран, для которых характерна эта болезнь, превысило 1 тыс. ВОЗ получила информацию о них из 29 государств, указал глава организации. Тремя днями ранее ВОЗ сообщала о 780 подтвержденных случаях заражения в 27 странах. Тогда организация оценила риск распространения болезни на глобальном уровне как умеренный.

Первой о случае заражения оспой обезьян за пределами Африки сообщила Великобритания в начале мая. Вирус обнаружили у пассажира самолета из Нигерии. Позднее о выявлении случаев заражения этим вирусом начали сообщать и другие страны. 20 мая ВОЗ заявила уже о 80 случаях заражения и 50 инцидентах, которые проверяются, а 22 мая — о 92 подтвержденных случаях. В России пока не фиксировали распространение этого вируса.

Первые случаи за пределами континента зафиксировали в 2003 году в США. Последняя из вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.

Специалисты идентифицировали нынешние случаи как западноафриканскую кладу (группу организмов), которая схожа с заражениями в Великобритании, Израиле и Сингапуре в 2018 и 2019 годах. Этот вариант протекает в менее тяжелой форме, чем клада бассейна Конго, его летальность составляет 3,6% по сравнению с 10,6%.

Инкубационный период болезни обычно составляет от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти дней до трех недель. Как правило, заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, а также дети и беременные женщины могут переносить эту оспу тяжелее.

Симптомами могут быть: острая сыпь, головная боль, температура выше 38,5 градуса, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, спине, сильная слабость.

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