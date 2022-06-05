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ВОЗ подтвердила 780 случаев заболевания оспой обезьян в 27 странах

Фото: Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть сведения о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«С 13 мая по 2 июня 2022 года поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян», — говорится в сообщении.

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Полученные сведения пришли из 27 стран в четырех регионах ВОЗ, которые не являлись эндемичными (местными) для вируса оспы обезьян.

ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев было выявлено в Африке. Первые случаи за пределами континента зафиксировали в 2003 году в США. Последняя из вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.

Специалисты идентифицировали нынешние случаи как западноафриканскую кладу (группу организмов), которая схожа с заражениями в Великобритании, Израиле и Сингапуре в 2018 и 2019 годах. Этот вариант протекает в менее тяжелой форме, чем клада бассейна Конго, его летальность составляет 3,6% по сравнению с 10,6%.

Инкубационный период болезни обычно составляет от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти дней до трех недель. Как правило, заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, а также дети и беременные женщины могут переносить эту оспу тяжелее.

Симптомами могут быть: острая сыпь, головная боль, температура выше 38,5 градуса, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, спине, сильная слабость.

Об одном из первых случаев заражения оспой обезьян 7 мая сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании. Ее выявили у человека, который вернулся из Нигерии. 20 мая ВОЗ заявила уже о 80 случаях заражения и 50 инцидентах, которые проверяются. 22 мая — о 92 подтвержденных случаях.

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Оспа обезьян ВОЗ
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