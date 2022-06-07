В «Векторе» опровергли появление более заразного варианта оспы обезьян

Предпосылки для формирования более заразного варианта вируса оспы обезьян на сегодняшний день не просматриваются. Об этом сообщили ТАСС в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«В целом вирус оспы обезьян отличается высокой стабильностью. На сегодняшний день предпосылки для формирования более заразного варианта вируса не просматриваются», — сказано в сообщении.

Специалисты напомнили о том, что до сих пор в некоторых районах Африки с преобладанием тропических влажных лесов возникают случаи заболевания оспой. Ученые утверждают, что в последние годы произошли изменения в эпидемиологии данного вируса, проявившиеся на территории, где проявляется заболевание, при том что оспа обезьян обладает низкой трансмиссивностью. Однако регистрируются случаи передачи вируса от человека человеку, предположительно, половым путем.

В «Векторе» уточнили, что в большинстве случаев оспа обезьян является самокупируемым заболеванием. Его симптомы которого исчезают через две-четыре недели. Риску более серьезного течения болезни также подвержены пациенты с иммунодефицитом. Кроме того, у детей возникают тяжелые случаи, что обусловлено продолжительностью контакта с вирусом, состоянием здоровья пациента и природой осложнений.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев было выявлено в Африке. Первые случаи за пределами континента зафиксировали в 2003 году в США. Последняя из вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.



Специалисты идентифицировали нынешние случаи как западноафриканскую кладу (группу организмов), которая схожа с заражениями в Великобритании, Израиле и Сингапуре в 2018 и 2019 годах. Этот вариант протекает в менее тяжелой форме, чем клада бассейна Конго, его летальность составляет 3,6% по сравнению с 10,6%.



Инкубационный период болезни обычно составляет от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти дней до трех недель. Как правило, заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, а также дети и беременные женщины могут переносить эту оспу тяжелее.



Симптомами могут быть: острая сыпь, головная боль, температура выше 38,5 градусов, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, спине, сильная слабость.

Об одном из первых случаев заражения оспой обезьян 7 мая сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании. Ее выявили у человека, который вернулся из Нигерии. 5 июня ВОЗ подтвердила 780 случаев заболевания оспой обезьян в 27 странах мира.

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В России случаев заражения этим заболеванием пока не зарегистрировали. Роспотребнадзор оценивал вероятность завоза оспы обезьян как низкую из-за ограничения авиасообщения с большинством стран со вспышками этого заболевания.

Центр «Вектор» ранее создал автономную тест-систему для выявления возбудителя оспы обезьян. Как заявили в надзорном ведомстве, тест «эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы».