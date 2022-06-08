Зеленский и Шольц обсудили экспорт зерна с Украины

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: Alexandra Beier / Getty Images)

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба правительства Германии.

«Канцлер проинформировал украинского президента о его последнем телефонном разговоре с президентом России [Владимиром] Путиным и президентом Франции [Эмманюэлем] Макроном 28 мая. Федеральный канцлер и президент Украины также обменялись мнениями о текущей военно-гуманитарной ситуации в Украине. Они сошлись во мнении, что нужно сделать все, чтобы обеспечить экспорт зерна с Украины, особенно по морю», — говорится в сообщении.

О разговоре с Шольцем написал в Twitter и Зеленский. По его словам, предметом разговора с главой немецкого правительства, помимо вопросов «глобальной продовольственной безопасности», стала также «оборонная поддержка» Украины. «Поднят вопрос о соблюдении Россией международных правил обращения с военнопленными. Подчеркнута важность решения об интеграции Украины и Европейского союза», — говорится в сообщении Зеленского.

Президент России Владимир Путин говорил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 28 мая. Пресс-служба Кремля сообщала, что президент России рассказал Макрону и Шольцу «о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции» и обсудил с ними организацию «системной работы по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса». Кроме того, лидеры трех стран обсудили по телефону ситуацию с российско-украинскими переговорами, поставки западного оружия на Украину и мировой продовольственный кризис. Путин также сообщил своим собеседникам, что Вооруженные силы России «строго соблюдают нормы международного гуманитарного права».

Пресс-служба Елисейского дворца сообщила, в свою очередь, что Макрон и Шольц также призвали Путина освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, в свою очередь, сообщил, что Шольц и Макрон позитивно восприняли «приверженность президента России к обращению с пленными согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции», также, по его словам, главы государств договорились о том, что пленным обеспечат доступ представителей Международного комитета Красного Креста.

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После начала российской военной операции Киев 2 марта объявил о закрытии судоходства на северо-западе Черного моря. За время конфликта в украинских портах скопилось несколько миллионов тонн зерна. Власти страны обвинили Москву в препятствовании выходу судов, в ООН призвали Россию разблокировать гавани. На пресс-конференции в Анкаре, которая прошла 8 июня, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для вывоза зерна с Украины необходимо, чтобы она разрешила иностранным и своим судам выйти в Черное море, «Нужно, чтобы господин [президент Украины Владимир] Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным да и украинским судам выйти в Черное море», — сказал Лавров. Со стороны России препятствий к этому нет, подчеркнул он.