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Захарова ответила на слова Зеленского о переговорах с Путиным

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Заявление украинских властей необходимо перепроверять. Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения Financial Times, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

«Все эти заявления нужно тщательно перепроверять, выверять», — сказала Захарова.

Зеленский при этом заявил, что «победа должна быть достигнута на поле боя».

Захарова заявила, что в Москве не ориентируются на обещания Зеленского
Политика
Владимир Зеленский

В ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в конце мая Зеленский заявил, что хочет встретиться с Путиным. Анкара считает возможной встречу двух президентов и готова содействовать урегулированию кризиса, подчеркнул министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В мае Зеленский подчеркнул, что Путин — единственный российский политик, с которым он хотел бы встретиться, и на такой встрече может обсуждаться только один вопрос: прекращение боевых действий на Украине. Украинский лидер отметил, что организация каких-либо переговоров с Россией становится все сложнее.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав двух государств может состояться только для подписания финального соглашения по итогам переговоров. Однако в начале июня Захарова заявила, что такая встреча не имеет смысла «даже теоретически». «Заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», — сказала она.

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