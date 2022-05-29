Песков исключил участие Зеленского в разговоре Путина с Эрдоганом

Дмитрий Песков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана пройдет в двустороннем формате, участие в нем президента Украины Владимира Зеленского не планируется. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Двусторонний (формат)», — ответил Песков на вопрос, примет ли участие в переговорах Владимир Зеленский.

Эрдоган ранее сообщил, что 30 мая планирует созвониться с Путиным и Зеленским. Темой переговоров станут возможности урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Как заявил Эрдоган, в Турции рассчитывают, что конфликт России и Украины закончится как можно скорее, поскольку ситуация становится хуже «с каждым днем». Позже планы провести разговор подтвердили в Кремле.

С начала российской военной операции Эрдоган неоднократно призывал стороны сесть за стол переговоров и созванивался с Путиным и Зеленским. В последний раз лидеры России и Турции разговаривали о ситуации на Украине больше месяца назад — 26 апреля. Тогда российский президент рассказал о ситуации в Мариуполе (последний очаг сопротивления в городе был подавлен 20 мая), а также о координации по выходу турецких судов из портов на Черном море.