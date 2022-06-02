Захарова заявила, что в Москве не ориентируются на обещания Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: Sven Simon / Picture alliance / ТАСС)

На слова и обещания западных лидеров, а также президента Украины Владимира Зеленского, более нельзя ориентироваться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Ведущий Владимир Соловьев отметил, что в Вашингтоне и Киеве говорили, что поставляемые Украине реактивные системы залпового огня не будут использоваться для удара по территории России, однако Крым украинская сторона таковой не считает.

«Ни на какие слова Зеленского и даже западных лидеров больше никто не ориентируется. Цену им знают, этой цены нет, не потому, что эти слова — бесценные обещания, а потому, что они ничего не стоят, они ничтожны», — сказала дипломат. По ее мнению, теперь обещания и слова «обсуждать нельзя и бесполезно».

30 мая президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон не собирается поставлять Украине ракетные системы, снаряды которых могут достичь территории России. 1 июня Зеленский также указал, что Киев не планирует атаки на российские территории. Он добавил, что свою территорию Украина не собирается уступать.

В этот же день Байден подписал указ о новых поставках оружия Украине, в том числе систем залпового огня HIMARS и снарядов к ним. После этого в Минобороны России заявили, что Украина планирует направить в Сумскую область «ракетные системы большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины <...> планируют наносить удары по приграничной территории России непосредственно из жилых районов города».

Кремль также заявлял, что не доверяет обещаниям Зеленского не наносить удары по российской территории. «Для того чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.