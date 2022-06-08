США, Япония и Южная Корея договорились усилить сотрудничество из-за КНДР

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Вашингтон подтвердил свое намерение и далее сдерживать угрозу в отношении Южной Кореи и Японии, исходящей от КНДР. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств США, Южной Кореи и Японии.

«Стороны еще раз высоко оценили достижения президента [США Джо] Байдена в ходе визита в Японию и Корею, а сотрудничество трех стран — Японии, США и Южной Кореи ответило на вызовы, связанные не только с Северной Кореей, но и с другими региональными и глобальными вопросами», — говорится в сообщении.

Замглавы МИДов трех стран договорились о взаимодействии в сфере денуклиаризации Корейского полуострова и о расширении сотрудничества в сфере безопасности в рамках как трехсторонних договоренностей, так и ООН и других международных институтов.

6 июня США и Южная Корея запустили восемь ракет с комбинированными боеголовками класса «земля — земля» в ответ на пуски КНДР также восьми ракет днем ранее. В частности, с американской стороны был выпущен один снаряд из оперативно-тактического ракетного комплекса ATACMS.

В конце мая президент США Джо Байден посетил Южную Корею. Сразу после его визита КНДР произвела пуск трех ракет. Сам Байден во время пребывания в республике отмечал, что США «готовы ко всему, что делает Северная Корея», и на все ее действия «продумали» ответ.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в конце апреля призвал военных быть готовыми к превентивным действиям для сдерживания растущих ядерных угроз «со стороны враждебных сил». Он указал, что военная мощь гарантирует безопасность КНДР.