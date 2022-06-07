Госдеп пригрозил решительным ответом на ядерные испытания КНДР

На ядерные испытания со стороны Северной Кореи последует ответ ото всего мира, заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время визита в Южную Корею, передает Reuters.

«Любое ядерное испытание было бы полным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, на такое испытание последовал бы быстрый и решительный ответ», — сказала Шерман и уточнила, что это был бы ответ не только США, но и Южной Кореи, Японии и «всего мира»,

Однако, как отмечает южнокорейское агентство Yonhap, Шерман заявила, что «Соединенные Штаты не имеют враждебных намерений по отношению к КНДР» и призывают республику идти по пути дипломатии, а также прекратить «дестабилизирующую и провокационную деятельность».

Шерман прибыла в Южную Корею 5 июня, это первый пункт в ее поездке по Азии, замглавы Госдепа также посетит Филиппины, Лаос и Вьетнам.

6 июня США и республика Корея запустили восемь ракет с комбинированными боеголовками класса «земля-земля» в ответ на пуски КНДР также восьми ракет днем ранее. США выпустили только один снаряд, однако пуски производили из американского оперативно-тактического ракетного комплекса ATACMS.



В конце мая Южную Корею посещал президент США Джо Байден, сразу после его визита КНДР произвела пуск трех ракет. Сам Байден во время пребывания в республике Корея отмечал, что США «готовы ко всему, что делает Северная Корея» и на все ее действия «продумали» ответ.



Северокорейский лидер Ким Чен Ын в конце апреля призвал военных быть готовыми к превентивным действиям для сдерживания растущих ядерных угроз «со стороны враждебных сил». Он указывал, что только подавляющая военная мощь гарантирует безопасность КНДР.