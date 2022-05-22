Байден заявил, что не обеспокоен из-за возможного ядерного испытания КНДР

Президент США Джо Байден заявил, что не беспокоится из-за действий, которые может предпринять КНДР во время его азиатского турне, в том числе возможного ядерного испытания.

«Мы готовы ко всему, что делает Северная Корея. Мы продумали наш ответ на все, что бы они ни сделали. Так что я не обеспокоен, если вы это имеете в виду», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, беспокоится ли он по поводу потенциального ядерного испытания со стороны КНДР во время его поездки в регион.

О том, что власти КНДР могут провести ядерные испытания во время визита в Южную Корею Джо Байдена, ранее сообщал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Он рассказал об этом журналистам со ссылкой на данные американской разведки.

«Наши разведданные показывают реальную возможность проведения ракетных испытаний, в том числе испытания ракет большой дальности, либо ядерных испытаний, или, откровенно говоря, и того, и другого, до, во время или после поездки президента в регион», — сказал Салливан, отметив, что в Вашингтоне готовятся ко всем непредвиденным обстоятельствам.

Позже информацию о подготовке КНДР к седьмому по счету ядерному испытанию подтвердили спецслужбы Южной Кореи.

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