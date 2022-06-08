Володин обвинил Байдена в росте цен на энергоносители в ЕС

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Несмотря на эмбарго Вашингтона на российскую нефть, Минэнерго США сообщило об увеличении поставок в марте в два раза, при этом ЕС принуждают отказаться от энергоресурсов из России. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем, с 2,325 млн до 4,218 млн баррелей. Наша страна поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США», — сообщил Володин.

Спикер Госдумы обвинил американское руководство в двойных стандартах. По его словам, с одной стороны, США наращивают импорт российской нефти, а с другой — требуют отказа от нее стран Евросоюза.

«Теперь пусть европейские политики и чиновники объясняют, почему их граждане должны терпеть рост цен имени [президента США Джо] Байдена», — заключил Володин.

США ввели эмбарго на поставки нефти и газа из России еще в начале марта. Спустя сутки после этого цены на бензин преодолели исторический максимум и превысили отметку $4,17 за галлон. На сегодняшний день цена бензина в США составляет $4,919, дизеля — $5,684 за галлон.

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30 мая члены Евросоюза договорились ввести частичное нефтяное эмбарго, которое коснется поставок российской нефти по морю. По словам источников Bloomberg, сначала ЕС планирует к 2023 году отказаться от морских поставок сырья, а уже после того, как будут удовлетворены интересы ряда стран, не имеющих выхода к морю, расширить эмбарго и на трубопроводные поставки.

Как уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, благодаря этому поставки российской нефти в ЕС к концу года сократятся примерно на 90%. Оставшиеся 10% продолжат идти по южной ветке трубопровода «Дружба», в том числе в Венгрию, которую временно освободили от эмбарго.