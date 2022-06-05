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Reuters узнал о разрешении США поставлять нефть из Венесуэлы в Европу

Reuters: США разрешат компаниям Eni и Respol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
США разрешат двум европейским компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу в июле, сообщает Reuters со ссылкой на источники
Фото: Jorge Silva / Reuters
Фото: Jorge Silva / Reuters

Госдепартамент США разрешил итальянской нефтяной компании Eni SpA и испанской нефтяной компании Repsol SA поставлять венесуэльскую нефть в Европу уже в июле, чтобы компенсировать российскую нефть, от которой отказывается Европа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, осведомленных о вопросе.

Ключевым условием, по словам одного из собеседников, было то, что полученная нефть «должна поступать в Европу — ее нельзя перепродать в другом месте».

По словам одного из собеседников агентства, объем нефти, который получат Eni и Repsol, небольшой, если она и окажет влияние на мировые цены на нефть, то оно будет незначительным.

Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить зависимость от России. Также Вашингтон преследует цель возобновить переговоры Мадуро с оппозицией Венесуэлы, добавили два источника.

Правительство Венесуэлы возобновило переговоры с оппозицией
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Фото:Каролина Кабрал / РИА Новости

В середине мая вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что США отказались от ограничительных мер, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний на территории страны.

«Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниям вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», — сказала она.

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Родригес добавила, что Венесуэла ожидает, что США начнут движение в сторону полной отмены санкций.

Минфин США по согласованию с Госдепартаментом 18 мая выпустил узкую лицензию, позволяющую американской нефтегазовой компании Chevron вести переговоры о возобновлении производства в Венесуэле, остановленного в результате санкций США.

Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Каракасом, ввел санкции и закрыл свое посольство в 2019 году, обвинив Мадуро в фальсификации выборов. Переговоры между США и Венесуэлой о снятии нефтяного эмбарго возобновились после начала Россией специальной операции на Украине и введения эмбарго на поставку российской нефти.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Венесуэла США Европа нефть
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