Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 64,57 (-0,3) Инвестиции, 07 июн, 16:06
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 60,96 (-0,15) Инвестиции, 07 июн, 16:06
Меркель назвала причину приступов дрожи в 2019 году Политика, 00:59
Антонов заявил об адекватных мерах при поставках Киеву дальнобойных ракет Политика, 00:57
Запреты ЕС затронут €900 млн торговли жмыхом и химикатами с Россией Экономика, 00:00
Валиева, Загитова, Медведева. Кто не выиграл бы медали с новым цензом Спорт, 00:00
Всемирный банк поднял прогноз по цене на нефть до почти $140 за баррель Экономика, 07 июн, 23:58
Германия не смогла взять реванш у Англии за поражение на Евро-2020 Спорт, 07 июн, 23:56
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 07 июн, 23:38
Минобороны заявило об обстреле ВСУ регионов России гаубицами НАТО Политика, 07 июн, 23:18
США призвали сохранить поток нефти из России и ограничить прибыль Москвы Политика, 07 июн, 23:10
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 07 июн, 22:29
В НАТО отказались гарантировать неразмещение ядерного оружия в Финляндии Политика, 07 июн, 22:12
Глава МИД Черногории объяснил запрет на пролет самолета Лаврова Политика, 07 июн, 22:02
Первый поезд с украинским зерном отправился из Запорожья в Крым Политика, 07 июн, 21:58
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 07 июн, 21:43
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Антонов заявил об адекватных мерах при поставках Киеву дальнобойных ракет

Россия примет адекватные шаги, если США решат поставить на Украину ракеты большой дальности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — сказал Антонов (цитата по «РИА Новости»).

Путин не увидел изменений «по сути» из-за «возни» с поставкой ракет Киеву
Политика

Вашингтон неоднократно отвергал поставку Киеву ракет большой дальности. 30 мая президент США Джо Байден исключил поставку Украине ракетных систем, способных достичь российской территории. При этом 1 июня он подписал приказ о новых поставках оружия Украине, куда вошли системы залпового огня HIMARS.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае обстрелов российской территории Вооруженные силы страны могут нанести удары «не по Киеву», а по центрам принятия этих «преступных решений».

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что оружие большой дальности необходимо для защиты, а не для атаки целей в России. «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория», — подчеркнул он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Европа ввела нефтяное эмбарго. Что будет с акциями ЛУКОЙЛа
Прогнозы
Pro
Фото: Shannon Stapleton / Reuters «Большая распродажа»: ТОП-10 американских компаний для watch-list
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Isaac Brekken / Getty Images Почему Google и Apple так ценят «озорные» функции своих продуктов
Статьи
Pro
Кола от «Очаково»: почему копировать западные бренды — плохая стратегия
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Теги
Анатолий Антонов посол России в США поставки оружия Дальнобойное оружие
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Госдеп исключил поставку Украине ракет большой дальности
Политика
Минобороны предупредило о планах Украины ударить ракетами США по России
Политика
Байден исключил передачу Украине способных ударить по России ракет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter