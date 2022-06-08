Антонов заявил об адекватных мерах при поставках Киеву дальнобойных ракет

Россия примет адекватные шаги, если США решат поставить на Украину ракеты большой дальности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — сказал Антонов (цитата по «РИА Новости»).

Вашингтон неоднократно отвергал поставку Киеву ракет большой дальности. 30 мая президент США Джо Байден исключил поставку Украине ракетных систем, способных достичь российской территории. При этом 1 июня он подписал приказ о новых поставках оружия Украине, куда вошли системы залпового огня HIMARS.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае обстрелов российской территории Вооруженные силы страны могут нанести удары «не по Киеву», а по центрам принятия этих «преступных решений».

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что оружие большой дальности необходимо для защиты, а не для атаки целей в России. «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория», — подчеркнул он.