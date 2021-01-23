Генсек ООН попросил Россию и США скорее приступить к продлению СНВ-3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил Россию и США действовать быстро, чтобы успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает 5 февраля. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь призывает оба государства быстро завершить необходимые процедуры для продления срока действия нового СНВ до истечения 5 февраля», — сказал он.

По словам Дюжаррика, продление договора позволит выиграть время для переговоров о новых соглашениях по контролю над ядерными вооружениями. Гутерриш призвал Россию и США скорее перейти к обсуждению этих новых мер.

В день инаугурации американского президента Джо Байдена МИД России направил предложение о продлении СНВ-3, в котором говорилось, что администрация экс-президента США Дональда Трампа пыталась ущемить интересы России в этом вопросе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки спустя два дня сообщила, что Вашингтон предлагает Москве продлить договор на максимально возможный пятилетний срок, предложение поддержал Пентагон.