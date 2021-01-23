Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Суд в Испании освободил задержанных по делу «русской мафии» Общество, 05:25 Мексиканский бизнесмен купил 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» Общество, 05:23 Витренко счел субсидии «угнетением достоинства» граждан Украины Общество, 04:57 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 04:55 Генсек ООН попросил Россию и США скорее приступить к продлению СНВ-3 Политика, 04:17 Задержанный в США россиянин признал вину в киберпреступлениях Общество, 04:17 В Южно-Сахалинске двое детей погибли при пожаре Общество, 03:55 Переехать в небоскреб: чего ожидать от жизни в «Москва-Сити» Партнерский материал, 03:45 Ученые назвали повышающую риск заражения коронавирусом болезнь Общество, 03:28 Новый глава партии Меркель не увидел причин для снятия санкций с России Политика, 03:02 В Новой Москве на празднике застрелили двух человек Общество, 02:49 Лидер демократов в сенате назвал срок начала процесса импичмента Трампа Политика, 02:46 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 02:32 Байден заявил об ухудшении экономического кризиса в США Экономика, 02:30
Политика ,  
0 

Генсек ООН попросил Россию и США скорее приступить к продлению СНВ-3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил Россию и США действовать быстро, чтобы успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает 5 февраля. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь призывает оба государства быстро завершить необходимые процедуры для продления срока действия нового СНВ до истечения 5 февраля», — сказал он.

Пентагон поддержал решение Байдена продлить СНВ-3 с Россией
Политика
Джо Байден

По словам Дюжаррика, продление договора позволит выиграть время для переговоров о новых соглашениях по контролю над ядерными вооружениями. Гутерриш призвал Россию и США скорее перейти к обсуждению этих новых мер.

В день инаугурации американского президента Джо Байдена МИД России направил предложение о продлении СНВ-3, в котором говорилось, что администрация экс-президента США Дональда Трампа пыталась ущемить интересы России в этом вопросе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки спустя два дня сообщила, что Вашингтон предлагает Москве продлить договор на максимально возможный пятилетний срок, предложение поддержал Пентагон.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отмечал, что США могли выступить со встречным предложением, чтобы не подписывать то, которое внесла российская сторона.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что Россия приветствует решение США, но итог зависит от деталей предложения, которые нужно изучить.

СНВ-3 был подписан в 2015 году. Документ подразумевал сокращение числа ядерных боезарядов обеими странами.

ООН СНВ США Россия
Материалы по теме
Захарова заявила о готовности России начать переговоры по продлению СНВ-3
Политика
В Кремле поприветствовали решение США продлить СНВ-3 с Россией
Политика
Сенаторы назвали «позитивным известием для всего мира» планы США по СНВ-3
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter