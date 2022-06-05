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Спикер парламента Венгрии заявил о «психической проблеме» Зеленского

Требования и угрозы в сторону Венгрии и канцлера Германии Олафа Шольца со стороны украинского президента Владимира Зеленского говорят о его «психической проблеме», заявил спикер венгерского парламента от правящей, пророссийской партии Fidesz Ласло Кевер в интервью Hir TV.

Он сказал, что не помнит таких случаев, когда лидер «проблемной» страны делал такие заявления, как украинский президент.

«Обычно тот (…), кто нуждается в помощи, привык просить, вежливо, конечно, настойчиво, но всегда только просить, никогда не требовать и совсем не угрожать. Человеку обычно угрожают его враги, редко те, кого он хочет завоевать как друзей. Вот личная, психическая проблема, с которой я, со своей стороны, не знаю, что делать», — сказал политик (перевод по 24.hu).

Орбан заявил об «освобождении» Венгрии от эмбарго на нефть из России
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Виктор Орбан

После начала военных действий России на Украине Венгрия отказалась поставлять Киеву оружие и запретила транзит его поставок. Пророссийское правительство во главе с президентом Виктором Орбаном объяснило запреты безопасностью Венгрии.

В ответ Зеленский потребовал от венгерских властей разрешить поставлять оружие через Венгрию, он также указал на то, что они должны отказаться от российских энергоносителей, чтобы перестать поддерживать боевые действия. В итоге Орбан назвал украинского президента своим противником.

Впоследствии Венгрия выступала против введения санкций на нефть из России, добилась послаблений. Как писал Bloomberg, именно венгерские власти пытались исключить патриарха Московского и всея Руси Кирилла из нового санкционного списка Евросоюза. В итоге, ЕС действительно не ввел ограничения против него.

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Bloomberg узнал о требовании Венгрии исключить из санкций главу РПЦ
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В апреле президента украинские власти отказали во въезде президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. По данным Bild, они обвиняли его в тесных связях с Россией и поддержке «Северного потока-2». Шольц назвал факт отказа раздражающим и отметил, что Германия оказывает стране военную и финансовую помощь, поэтому ее власти не могут отказывать президенту.

В начале мая заявил, что не приедет в Киев, пока там не побывает Штайнмайер. Тогда посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что Шольц изображает из себя «оскорбленную печеночную колбасу», но отметил, что Зеленский будет рад принять канцлера в Киеве. При этом украинские власти ждут не символических визитов, а поставок тяжелых вооружений, говорил он. Канцлер не придал значения словам о колбасе.

Теги
Венгрия спикер парламент Владимир Зеленский проблема психика
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