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Brexit ,  
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Захарова сочла «сговор аристократов» о Brexit противоречащим демократии

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

«Операцию» по смене экс-главы правительства Великобритании Терезы Мэй на действующего премьер-министра страны Бориса Джонсона спланировали британские аристократы, что противоречит демократическим идеалам, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.

Так она прокомментировала публикацию порталом The Grayzone переписки экс-главы разведслужбы МИ-6 Ричарда Дирлава с высокопоставленными членами британского правительства и гражданскими активистами (Дирлав возглавлял MI-6 в период с 1999 по 2004 год). В частности, бывший глава спецслужбы писал своим собеседникам, что занимавшая тогда пост премьера Тереза Мэй «должна уйти». Также глава МИ-6 предлагал «убрать» главу кабинета министров и заменить ее «на того, кто подойдет», следовало из переписки.

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По данным The Grayzone, Дирлав и его сторонники считали, что Мэй неспособна организовать «жесткий» выход страны из ЕС и хотели саботировать сделку на предлагаемых ею условиях.

Журналисты портала пришли к выводу, что уход Мэй с поста премьер-министра Великобритании спонсировали представители британской аристократии — супруги Мэри и Тимоти Клод.

«Как-то не очень сочетается с якобы демократическими идеалами британской парламентской монархии, если честно», — написала в ответ Захарова.

Британские власти, в частности сам Дирлав, обвинили в утечке, предположительно, связанную с Россией хакерскую группировку. Дипломат, в свою очередь, заявила, что «правду о своей демократии британцы могут узнавать только от России».

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Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, его поддержали 51,9% человек. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако этого не произошло, поскольку Терезе Мэй не удалось к этому моменту договориться с Брюсселем. Лондон формально перестал являться членом ЕС 31 января 2020 года, однако законы ЕС действовали на территории Великобритании до 31 декабря того же года. Джонсон сменил Мэй на посту премьера в июле 2019 года, когда она вела переговоры с Брюсселем по Brexit.

Теги
Великобритания МИ-6 Мария Захарова Brexit
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