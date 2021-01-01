Великобритания и ЕС согласовали развитие отношений после Brexit

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
СМИ сообщили о 14 задержанных у белорусского консульства в Петербурге Общество, 19:42 Московское «Динамо» второй раз в сезоне победило СКА в КХЛ Спорт, 19:16 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 19:04 Эксперты оценили прогноз о росте смертности из-за нового штамма COVID-19 Общество, 19:02 МЮ из-за автогола на последних минутах упустил победу в игре премьер-лиги Спорт, 18:50 ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов Финансы, 18:32 Умер основатель винодельческой компании «Сатера» Игорь Самсонов Общество, 18:29 Фигуристка Тарасова рассказала о слезах после победы на чемпионате России Спорт, 18:23 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 18:14 Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира Экономика, 18:14 В ОАК сообщили детали о краже аппаратуры с «самолета Судного дня» Общество, 17:51 Роднина раскритиковала Плющенко за недовольство оценками Трусовой Спорт, 17:35 Правила безупречности ресторанного обозревателя Александра Сысоева РБК Cтиль и Philips, 17:25 МИД предложил исполнить новогоднее желание посла США Политика, 17:13
Brexit ,  
0 

Великобритания и ЕС согласовали развитие отношений после Brexit

Что будет с поездками, рыболовством и финансовым сектором
Через четыре с половиной года после референдума о выходе Британии из Евросоюза стороны договорились, какими будут их отношения. Для чего британцам и жителям ЕС понадобятся визы и что будет с квотами на вылов рыбы, разбирался РБК
Британский фунт/Рубль GBP/RUB ₽100,720 +0,62% Купить
Фото: Peter Summers / Getty Images
Фото: Peter Summers / Getty Images

О чем договорились Соединенное Королевство и Евросоюз

В четверг, 24 декабря, Великобритания и Евросоюз заключили соглашение о торговле и сотрудничестве. В нем содержатся условия, на которых стороны будут сотрудничать после первого января 2021 года — даты истечения так называемого переходного периода, в течение которого Британия продолжала следовать правилам ЕС и пользоваться теми же привилегиями, что и в бытность членом объединения. Соглашение было заключено в последний момент. Активность переговоров усилилась в последние дни декабря, когда помимо дипломатов к дискуссиям подключились премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лондон формально перестал являться членом ЕС 31 января 2020 года, но законы ЕС продолжают распространяться на территории всего королевства до 31 декабря. Такой переходный период был необходим, чтобы дать время на переговоры о новом формате сотрудничества. Новые правила, согласованные в четверг, будут применяться уже на постоянной основе.

Что изменится после вступления в силу соглашения Британии и ЕС

Экономика

  • между Британией и странами ЕС сохранится беспошлинная торговля товарами;
  • Британия покинет единую таможенную зону с ЕС и на границах будет осуществляться таможенный контроль;
  • финансовые институты Британии не смогут больше работать в странах ЕС на привилегированных условиях, как было ранее;
  • доступ британских компаний в сфере услуг к европейским рынкам будет ограничен; например, британские ТВ-провайдеры, а также провайдеры потокового мультимедиа не смогут предлагать услуги в ЕС, если не перенесут туда часть своего бизнеса;
  • полученные в Британии профессиональные квалификации не будут автоматически признаваться в ЕС;
  • Британия и ЕС договорились не допускать снижения стандартов в таких сферах, как права рабочих и меры по защите окружающей среды; следить за исполнением этих обязательств будут не общие регуляторы, а структуры каждой из сторон;
  • Британия получит контроль над политикой в сфере поддержки собственных предприятий.

Миграция

  • свобода на передвижение впредь будет ограничена: гражданам стран ЕС и Британии теперь придется получать визы для целей, требующих долговременного пребывания, — учебы, работы, бизнеса;
  • для краткосрочных поездок (до 90 дней) британцам и европейцам визы для взаимных поездок не понадобятся.
Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Рыболовство

  • в течение ближайших пяти с половиной лет квоты стран Евросоюза на улов рыбы в британских водах будут постепенно сокращаться на 25% (ежегодно европейские суда вылавливают рыбы в британских водах примерно на €650 млн, сами британцы — на €850 млн);
  • в дальнейшем квоты будут определяться каждый год.

Безопасность

  • Британия и ЕС договорились сотрудничать и обмениваться информацией в рамках борьбы с преступностью, терроризмом и отмыванием денег

Механизмы разрешения споров

  • для разрешения споров будут привлечены специальная группа экспертов и независимый арбитраж;
  • в случае невыполнения какой-либо из сторон обязательств другая сторона может рассчитывать на компенсацию или предпринять ответные меры в «пропорциональном масштабе»;
  • юрисдикция Европейского суда в Люксембурге больше не будет распространяться на территории Великобритании для решения споров об экономических регламентах.

Помимо прочего, Британия и ЕС согласовали положения о сотрудничестве в сферах энергетики, борьбы с изменением климата и в научных исследованиях. Вопреки желаниям Брюсселя, Лондон не согласился обсуждать формальные правила сотрудничества с ЕС во внешней политике и обороне. Поэтому взаимодействие Британии и 27 стран союза в этих сферах будет осуществляться ситуативно и в рамках уже существующих институтов, в частности, НАТО. Таким образом Лондон получит полную автономию в политике экономических санкций.

МИД России оценил сделку Великобритании и ЕС по Brexit
Политика

Как оценивают соглашение эксперты

Главное достижение соглашения в том, что оно помогло избежать ситуации «Brexit без сделки», при которой стороны не пришли бы к согласию о формате будущих отношений, отмечается в аналитической записке банка Barclays (есть в распоряжении РБК). В этом случае для определенных категорий товаров могли быть введены пошлины до 40%. «Бизнес испытывал серьезную тревогу в отношении сценария отсутствия соглашения, учитывая, что это привело бы к сбоям в торговле и могло бы также привести к хаосу на границах, что, в свою очередь, способно было вызвать перебои с поставками необходимых товаров и росту цен, по крайней мере на начальном этапе», — пишут в Barclays. Заключенный договор положил конец политической драме, развернувшейся вокруг Brexit, но в будущем сторонам еще предстоит договориться о соглашениях в дополнительных сферах, указали эксперты. В частности, это касается сферы финансов, которая покрывается новым соглашением только частично.

Британия покинула Евросоюз в начале этого года и добиться соглашения о свободной торговле за 11 месяцев — очень впечатляющее достижение, отмечает директор Центра европейских реформ в Лондоне Чарльз Грант. Новые условия партнерства приведут к проволочкам при экспорте из Британии в Европу, компании в сфере услуг потеряют полный доступ к европейским рынкам, а рядовые граждане столкнутся с дополнительными требованиями при поездках в ЕС, отметил он. По словам Гранта, в будущем Британия и ЕС могут начать обсуждение, как улучшить соглашение, как только граждане и бизнес поймут, что сделка означает на практике.

Власти Британии посоветовали запасаться продуктами на фоне Brexit
Общество
Фото:Peter Summers / Reuters

Что будет дальше

Теперь Британии и ЕС нужно ратифицировать соглашение. Планировалось, что соглашение должно быть ратифицировано как лидерами всех 27 стран ЕС, так и Европарламентом. Однако учитывая необходимость принять соглашение до первого января, было решено не выносить его на обсуждение и голосование Европарламента в этом году. Вместо этого договор вступит в силу предварительно с одобрения государств — участников ЕС еще до первого января, а вопрос о его итоговой ратификации в странах и в Европарламенте обсудят уже позднее.

В Великобритании соглашение должно быть ратифицировано парламентом. Для этого правительство созвало законодателей на внеплановое заседание 30 декабря, на котором, как ожидается, соглашение будет одобрено с большим преимуществом. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что его партия поддержит такую форму договора хотя бы потому, что это — единственный шанс заключить с ЕС упорядоченное соглашение.

Автор
Евгений Пудовкин
Евросоюз Великобритания экономика сделка
Материалы по теме
Лондон и Брюссель увидели шанс на сделку по Brexit до конца года
Политика
Великобритания провела последний день в ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter