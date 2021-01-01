Великобритания и ЕС согласовали развитие отношений после Brexit Что будет с поездками, рыболовством и финансовым сектором

Через четыре с половиной года после референдума о выходе Британии из Евросоюза стороны договорились, какими будут их отношения. Для чего британцам и жителям ЕС понадобятся визы и что будет с квотами на вылов рыбы, разбирался РБК

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О чем договорились Соединенное Королевство и Евросоюз

В четверг, 24 декабря, Великобритания и Евросоюз заключили соглашение о торговле и сотрудничестве. В нем содержатся условия, на которых стороны будут сотрудничать после первого января 2021 года — даты истечения так называемого переходного периода, в течение которого Британия продолжала следовать правилам ЕС и пользоваться теми же привилегиями, что и в бытность членом объединения. Соглашение было заключено в последний момент. Активность переговоров усилилась в последние дни декабря, когда помимо дипломатов к дискуссиям подключились премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лондон формально перестал являться членом ЕС 31 января 2020 года, но законы ЕС продолжают распространяться на территории всего королевства до 31 декабря. Такой переходный период был необходим, чтобы дать время на переговоры о новом формате сотрудничества. Новые правила, согласованные в четверг, будут применяться уже на постоянной основе.

Что изменится после вступления в силу соглашения Британии и ЕС

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