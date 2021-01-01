Великобритания и ЕС согласовали развитие отношений после Brexit

- между Британией и странами ЕС сохранится беспошлинная торговля товарами;
- Британия покинет единую таможенную зону с ЕС и на границах будет осуществляться таможенный контроль;
- финансовые институты Британии не смогут больше работать в странах ЕС на привилегированных условиях, как было ранее;
- доступ британских компаний в сфере услуг к европейским рынкам будет ограничен; например, британские ТВ-провайдеры, а также провайдеры потокового мультимедиа не смогут предлагать услуги в ЕС, если не перенесут туда часть своего бизнеса;
- полученные в Британии профессиональные квалификации не будут автоматически признаваться в ЕС;
- Британия и ЕС договорились не допускать снижения стандартов в таких сферах, как права рабочих и меры по защите окружающей среды; следить за исполнением этих обязательств будут не общие регуляторы, а структуры каждой из сторон;
- Британия получит контроль над политикой в сфере поддержки собственных предприятий.
Миграция
- свобода на передвижение впредь будет ограничена: гражданам стран ЕС и Британии теперь придется получать визы для целей, требующих долговременного пребывания, — учебы, работы, бизнеса;
- для краткосрочных поездок (до 90 дней) британцам и европейцам визы для взаимных поездок не понадобятся.
Рыболовство
- в течение ближайших пяти с половиной лет квоты стран Евросоюза на улов рыбы в британских водах будут постепенно сокращаться на 25% (ежегодно европейские суда вылавливают рыбы в британских водах примерно на €650 млн, сами британцы — на €850 млн);
- в дальнейшем квоты будут определяться каждый год.
Безопасность
- Британия и ЕС договорились сотрудничать и обмениваться информацией в рамках борьбы с преступностью, терроризмом и отмыванием денег
Механизмы разрешения споров
- для разрешения споров будут привлечены специальная группа экспертов и независимый арбитраж;
- в случае невыполнения какой-либо из сторон обязательств другая сторона может рассчитывать на компенсацию или предпринять ответные меры в «пропорциональном масштабе»;
- юрисдикция Европейского суда в Люксембурге больше не будет распространяться на территории Великобритании для решения споров об экономических регламентах.
Помимо прочего, Британия и ЕС согласовали положения о сотрудничестве в сферах энергетики, борьбы с изменением климата и в научных исследованиях. Вопреки желаниям Брюсселя, Лондон не согласился обсуждать формальные правила сотрудничества с ЕС во внешней политике и обороне. Поэтому взаимодействие Британии и 27 стран союза в этих сферах будет осуществляться ситуативно и в рамках уже существующих институтов, в частности, НАТО. Таким образом Лондон получит полную автономию в политике экономических санкций.
Как оценивают соглашение эксперты
Главное достижение соглашения в том, что оно помогло избежать ситуации «Brexit без сделки», при которой стороны не пришли бы к согласию о формате будущих отношений, отмечается в аналитической записке банка Barclays (есть в распоряжении РБК). В этом случае для определенных категорий товаров могли быть введены пошлины до 40%. «Бизнес испытывал серьезную тревогу в отношении сценария отсутствия соглашения, учитывая, что это привело бы к сбоям в торговле и могло бы также привести к хаосу на границах, что, в свою очередь, способно было вызвать перебои с поставками необходимых товаров и росту цен, по крайней мере на начальном этапе», — пишут в Barclays. Заключенный договор положил конец политической драме, развернувшейся вокруг Brexit, но в будущем сторонам еще предстоит договориться о соглашениях в дополнительных сферах, указали эксперты. В частности, это касается сферы финансов, которая покрывается новым соглашением только частично.
Британия покинула Евросоюз в начале этого года и добиться соглашения о свободной торговле за 11 месяцев — очень впечатляющее достижение, отмечает директор Центра европейских реформ в Лондоне Чарльз Грант. Новые условия партнерства приведут к проволочкам при экспорте из Британии в Европу, компании в сфере услуг потеряют полный доступ к европейским рынкам, а рядовые граждане столкнутся с дополнительными требованиями при поездках в ЕС, отметил он. По словам Гранта, в будущем Британия и ЕС могут начать обсуждение, как улучшить соглашение, как только граждане и бизнес поймут, что сделка означает на практике.
Теперь Британии и ЕС нужно ратифицировать соглашение. Планировалось, что соглашение должно быть ратифицировано как лидерами всех 27 стран ЕС, так и Европарламентом. Однако учитывая необходимость принять соглашение до первого января, было решено не выносить его на обсуждение и голосование Европарламента в этом году. Вместо этого договор вступит в силу предварительно с одобрения государств — участников ЕС еще до первого января, а вопрос о его итоговой ратификации в странах и в Европарламенте обсудят уже позднее.
В Великобритании соглашение должно быть ратифицировано парламентом. Для этого правительство созвало законодателей на внеплановое заседание 30 декабря, на котором, как ожидается, соглашение будет одобрено с большим преимуществом. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что его партия поддержит такую форму договора хотя бы потому, что это — единственный шанс заключить с ЕС упорядоченное соглашение.