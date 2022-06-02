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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнал о просьбе Британии к США одобрить поставки РСЗО на Украину

Речь идет об американских M270 MLRS, имеющихся у Великобритании. Экспортные правила США подразумевают, что покупатель оружия должен попросить разрешение для его передачи третьей стороне
Ракетная система средней дальности M270 MLRS
Ракетная система средней дальности M270 MLRS (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Великобритания просит США подписать документ об отправке Украине американских ракетных систем средней дальности M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) в течение нескольких недель, пишет Politico со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил на эту тему с президентом США Джо Байденом 1 июня. Утром 2 июня должен состояться разговор между министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«США должны официально одобрить этот шаг из-за правил экспорта [оружия], хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет», — пишет Politico.

Согласно правилам экспорта оружия правительство США требует, чтобы покупатели американской военной продукции получали письменное согласие Госдепартамента перед передачей, ликвидацией или изменением своих изделий. «Все запросы на передачу оружия третьей стороне рассматриваются в каждом конкретном случае, проходят межведомственную проверку и регулируются законами о передаче оружия, общими критериями и конкретным законодательством о передаче оружия третьей стороне, положениями и политикой», — говорится на сайте Госдепа.

M270 MLRS — пусковая установка американского производства с радиусом действия в 50 миль (80 км).

В Киеве пообещали «истерику» в случае отказа США от поставки РСЗО
Политика
Ракетная&nbsp;система&nbsp;залпового огня США

Накануне Байден объявил об оказании очередной военной помощи Украине, включающей поставки реактивных систем залпового огня HIMARS, а также пяти противоартиллерийских радаров, двух радиолокационных станций, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четырех вертолетов Ми-17, 15 тактических машин.

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В то же время президент США исключил поставки ракетных систем большой дальности, которые способны нанести удар по территории России. Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркивала, что США не собираются поставлять Украине вооружения, которые позволят ей атаковать территорию России. Она отметила, что Байден четко обозначил, что США не собираются быть непосредственным участником конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что оружие большой дальности необходимо для защиты, а не для атаки целей в России. В Кремле заявили, что не верят обещаниям Зеленского.

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Теги
Татьяна Стекольникова
Великобритания США Украина РСЗО
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