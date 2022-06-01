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Пандемия коронавируса ,  
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В Северной Корее выявили более 93 тыс. случаев заражения «лихорадкой»

Фото: Agencia Central de Noticias de Corea / AP
Фото: Agencia Central de Noticias de Corea / AP

В Северной Корее за последние сутки выявили 93 180 новых случаев заражения «лихорадкой», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на данные местных властей. Власти КНДР впервые официально признали случай заражения COVID-19 только 12 мая, однако правительство до сих пор называет болезнь «лихорадкой».

Кроме того, власти КНДР сообщают о 98 350 выздоровевших. Всего с апреля по конец мая «лихорадку» в стране выявили у более 3,7 млн человек. 177 770 человек в настоящий момент проходят лечение. О количестве летальных исходов за последние сутки власти страны не сообщают.

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30 мая в стране выявили 101 710 новых заболевших в КНДР, штаб по борьбе с распространением заболевания также сообщал в этот день, что за все время эпидемии в КНДР умерли 70 человек, у которых обнаружили симптомы болезни.

Глава КНДР Ким Чен Ын на заседании Политбюро 12 мая призвал пресечь все пути для распространения вируса и усилить пограничный контроль. Через несколько дней он назвал «лихорадку» крупнейшим потрясением с момента основания страны и сравнил ее с распространением нового коронавируса во всем мире. 22 мая ЦТАК со ссылкой на заявление властей сообщило, что борьба с эпидемией в КНДР идет успешно.

Южнокорейское агентство Yonhap утверждает, что северокорейские власти могут не приводить точных данных по заражениям из-за нехватки тестов и иного оборудования для постановки диагнозов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль неоднократно предлагал помочь КНДР, отправив туда вакцины, оборудование и медицинский персонал, несмотря на сложности в отношениях между странами, однако, как отмечает агентство, Пхеньян так и не дал ответа на предложение Южной Кореи.

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