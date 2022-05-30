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Пандемия коронавируса ,  
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Власти КНДР сообщили еще о 100 тыс. человек с симптомами «лихорадки»

В Северной Корее за последние сутки выявили 101 710 новых случаев заражения «лихорадкой», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на данные местных властей.

Это на на 11 210 больше, чем днем ранее. За тот же период 98 290 человек выздоровели — на 8100 пациентов меньше, чем 29 мая. За сутки от инфекции в стране умер один человек.

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Таким образом, общее число заболевших в стране с конца апреля достигло 3,5 млн человек, из них 3,3 млн уже выздоровели. За все время эпидемии в КНДР умерли 70 человек, у которых обнаружили симптомы болезни.

Власти Северной Кореи впервые официально признали случай заражения COVID-19 только 12 мая, однако правительство до сих пор называет болезнь «лихорадкой». Глава КНДР Ким Чен Ын на фоне распространения призвал пресечь все пути для распространения вируса и усилить пограничный контроль. Через несколько дней он назвал «лихорадку» крупнейшим потрясением с момента основания страны и сравнил ее с распространением нового коронавируса во всем мире. 22 мая ЦТАК со ссылкой на заявление властей сообщило, что борьба с эпидемией в КНДР идет успешно. Ранее, в середине мая, в стране выявляли более 200 тыс. новых заражений в сутки.

Южнокорейское агентство Yonhap утверждает, что северокорейские власти могут не приводить точных данных по заражениям из-за нехватки тестов и иного оборудования для постановки диагнозов. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль неоднократно предлагал помочь КНДР, отправив туда вакцины или другие необходимые материалы, однако Пхеньян так и не дал ответа.

Со своей стороны северокорейские власти мобилизовали армию, чтобы военные помогли снабжать города лекарствами. Они также начали учить граждан противоэпидемиологическим мерам. Вести медосмотры стали преподаватели и студенты медицинских образовательных учреждений, а заводы в стране нарастили объемы производства медикаментов.

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