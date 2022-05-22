Reuters узнал, что в КНДР сочли неискренней помощь США по COVID-19
Власти Северной Кореи не отреагировали на предложения США по помощи с борьбой против коронавируса, так посчитали их намерения неискренними. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США.
По его словам, в КНДР посчитали, что Соединенные Штаты не могут искренне поддержать страну, так как используют «враждебную» политику, одобряют военные учения и санкции.
12 мая власти Северной Кореи впервые официально признали случай заражения COVID-19, который назвали «лихорадкой». С тех пор ежедневно в стране выявляли более чем по 150-200 тыс. заболевших. За последние сутки врач КНДР зафиксировали 186 тыс. новых случаев. При этом они отчитались о 299 тыс. выздоровевших и одном умершем.
После известий о случаях заражения отправить в КНДР вакцины или другие необходимые материалы несколько раз предлагал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, но Пхеньян не давал согласия.
21 мая президент США Джо Байден рассказал, что страна предлагала поставить вакцины от коронавируса, отметив готовность сесть с лидером КНДР Ким Чен Ыном за стол переговоров. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с южнокорейским президентом.
Его заявление о помощи прозвучало на фоне договоренности с Сок Ёлем о потенциальном проведении более масштабных военных учений и развертывании в регионе большего количества американского оружия с ядерными боеголовками в ответ на испытания Северной Кореи.