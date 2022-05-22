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Reuters узнал, что в КНДР сочли неискренней помощь США по COVID-19

Власти Северной Кореи не отреагировали на предложения США по помощи с борьбой против коронавируса, так посчитали их намерения неискренними. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США.

По его словам, в КНДР посчитали, что Соединенные Штаты не могут искренне поддержать страну, так как используют «враждебную» политику, одобряют военные учения и санкции.

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12 мая власти Северной Кореи впервые официально признали случай заражения COVID-19, который назвали «лихорадкой». С тех пор ежедневно в стране выявляли более чем по 150-200 тыс. заболевших. За последние сутки врач КНДР зафиксировали 186 тыс. новых случаев. При этом они отчитались о 299 тыс. выздоровевших и одном умершем.

После известий о случаях заражения отправить в КНДР вакцины или другие необходимые материалы несколько раз предлагал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, но Пхеньян не давал согласия.

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21 мая президент США Джо Байден рассказал, что страна предлагала поставить вакцины от коронавируса, отметив готовность сесть с лидером КНДР Ким Чен Ыном за стол переговоров. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с южнокорейским президентом.

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Его заявление о помощи прозвучало на фоне договоренности с Сок Ёлем о потенциальном проведении более масштабных военных учений и развертывании в регионе большего количества американского оружия с ядерными боеголовками в ответ на испытания Северной Кореи.

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