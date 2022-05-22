В КНДР сообщили об успешных мерах по борьбе с «лихорадкой» в стране

Текущая ситуация с распространением эпидемии «лихорадки» в КНДР демонстрирует положительную тенденцию от быстрого роста в начале к снижению. Об этом со ссылкой на заявление властей сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) на сайте.

Так, за последние сутки в Северной Корее «лихорадкой» заразились порядка 186 тыс. человек, что на 36 тыс. меньше предыдущего показателя. За тот же срок от инфекции умер всего один человек (по сравнении с шестью днем ранее). Таким образом, с начала распространения «лихорадки» в стране, от нее умерли 67 пациентов.

При этом вылечились от инфекции за сутки более 299 тыс. человек, что также на 17 тыс. больше показателя 21 мая. С начала пандемии в стране заболели 2,646 млн человек.

Власти Северной Кореи впервые официально признали случай заражения COVID-19 только 12 мая. Глава КНДР Ким Чен Ын призвал пресечь все пути для распространения вируса и усилить пограничный контроль. Спустя несколько дней он назвал «лихорадку» крупнейшим потрясением с момента основания страны и сравнил ее с распространением нового коронавируса во всем мире.



Южнокорейское агентство Yonhap писало, что КНДР может не уточнять число зараженных коронавирусом из-за нехватки тестов и иного оборудования для подтверждения инфекции. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уже несколько раз предлагал отправить в КНДР вакцины или другие необходимые материалы, но Пхеньян пока не давал согласия.

В свою очереь власти Северной Кореи привлекли к доставке лекарств военных и других работников Министерства обороны. Они также начали обучать жителей знаниям о штамме коронавируса «стелс-омикрон», а также противоэпидемическим правилам. К проведению медицинских осмотров подключили преподавателей и студентов учреждения медподготовки. Заводы медикаментов увеличили объемы производства.