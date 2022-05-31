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В МИДе указали на дефицит здравого смысла в политике Евросоюза

Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Политике Евросоюза в отношении России остро недостает здравого смысла, по этой причине европейские предприятия уже понесли многомиллиардные убытки, заявил замглавы российского МИДа Евгений Иванов в интервью «РИА Новости».

«Политика Евросоюза на российском направлении испытывает острый дефицит здравого смысла и рациональности. В основу курса ЕС положена политическая задача любой ценой демонстрировать солидарность с киевским режимом, наращивая неправомерный санкционный прессинг на Россию», — сказал дипломат.

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В таких обстоятельствах европейские власти готовы не брать в расчет многомиллиардные потери граждан и бизнеса. Иванов назвал действия ЕС «близорукими» и обвинил европейских политиков в том, что они игнорируют законные права россиян и волнующие их аспекты.

С конца февраля страны Запада начали вводить против России санкции. Ограничения коснулись российских компаний, банков и граждан, включая чиновников, парламентариев, общественных деятелей, глав госкомпаний и журналистов. В последнем — пятом пакете санкций — ЕС также запретил импорт угля и ограничил грузоперевозки. С мая Еврокомиссия разрабатывает шестой пакет санкций против России. В ночь на 31 мая глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что европейские страны согласовали запрет на импорт более чем двух третей российской нефти. 

Президент России Владимир Путин предупредил ЕС о последствиях «санкционной одержимости». Он заявил, что антироссийские санкции могут спровоцировать труднопреодолимые сложности для самого союза и его жителей, а также вызвать глобальный кризис. Причинами введения санкций он называл «близорукие, раздутые политические амбиции» и «русофобию».

Теги
санкции Евросоюз убытки МИД Евгений Иванов
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