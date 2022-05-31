Глава Евросовета выразил уверенность в принятии шестого пакета санкций

Европейский союз добился прогресса в согласовании шестого пакета санкций против России, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

«Важно определиться с шестым пакетом санкций. Время пришло, и я уверен, что мы вместе сможем принять решение», — написал он.

30 мая прошло очередное заседание по вопросу введения нового пакета санкций против России. Во время него глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что члены ЕС согласовали все пункты пакета, кроме нефтяного эмбарго. По мнению фон дер Ляйен, окончательное решение по этому вопросу не будет принято в ближайшие пару дней.

Шестой пакет санкций Евросоюз пытается согласовать с начала мая. Его ключевым пунктом является нефтяное эмбарго, однако у стран союза есть разногласия на счет того, в какой форме оно должно быть введено. Венгрия выступила против введения полного запрета на поставки российской нефти. Обсуждаемый сейчас вариант, как сообщало агентство Reuters, — эмбарго на поставки нефти в Евросоюз по морю, то есть поставки по трубопроводу «Дружба», по которому сырье поступает в восемь европейских стран, продолжатся.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 мая указал, что считает такой компромисс «хорошим решением», однако заявил, что стране нужны гарантии того, что если нефть перестанет поступать по «Дружбе», то Будапешт сможет покупать российскую нефть, поставляемую морским путем.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он пролегает от Самары до Мозыря (Гомельская область Белоруссии), после чего делится на две ветки: северную и южную. Первая идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, вторая — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Общая протяженность трубопроводов — 8900 км.

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Южная ветка «Дружбы», которая идет в том числе в Венгрию, проходит по территории Украины. В Киеве заявляли, что считают трубопровод одним из рычагов давления на Будапешт. «На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним [с нефтепроводом] что-то случилось», — говорила представитель украинского Минэнерго Елена Зеркаль. Она отмечала, что такие вопросы находятся в ведении правительства страны и главы государства.

В Кремле уже отмечали, что возможное нефтяное эмбарго «ударит по всем», а вице-премьер Александр Новак предсказывал рост цен на нефть до $300-500 (на конец мая ее цена составляет чуть более $110).