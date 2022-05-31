Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 64,72 (-4,72) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 63,1 (-3,31) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Евросоюз согласовал отключение Сбербанка от SWIFT Политика, 01:03
ЕС согласовал частичный запрет на импорт российской нефти Политика, 01:01
Трюдо анонсировал «национальный мораторий» в Канаде на владение оружием Общество, 00:35
Глава Евросовета выразил уверенность в принятии шестого пакета санкций Политика, 00:18
В Петербурге избили журналиста SOTA Политика, 00:14
Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 00:06
Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку в продолжении переговоров с Россией Политика, 00:01
Футболист «Спартака» назвал самый трудный момент в финале Кубка России Спорт, 00:00
Одна из крупнейших косметических сетей начала продавать пылесосы Бизнес, 00:00
Больше половины бизнеса выступило за «новую экономическую модель» Бизнес, 00:00
Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ Общество, 30 мая, 23:40
В Сети опубликовали данные курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды» Бизнес, 30 мая, 23:33
В Великобритании выявили 71 новый случай оспы обезьян Общество, 30 мая, 22:41
СПБ Биржа опубликовала список заблокированных по решению ЦБ акций Инвестиции, 30 мая, 22:40
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Глава Евросовета выразил уверенность в принятии шестого пакета санкций

Европейский союз добился прогресса в согласовании шестого пакета санкций против России, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

«Важно определиться с шестым пакетом санкций. Время пришло, и я уверен, что мы вместе сможем принять решение», — написал он.

30 мая прошло очередное заседание по вопросу введения нового пакета санкций против России. Во время него глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что члены ЕС согласовали все пункты пакета, кроме нефтяного эмбарго. По мнению фон дер Ляйен, окончательное решение по этому вопросу не будет принято в ближайшие пару дней.

Экспорт российской нефти по морю вырос на фоне обсуждения санкций ЕС
Бизнес
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Шестой пакет санкций Евросоюз пытается согласовать с начала мая. Его ключевым пунктом является нефтяное эмбарго, однако у стран союза есть разногласия на счет того, в какой форме оно должно быть введено. Венгрия выступила против введения полного запрета на поставки российской нефти. Обсуждаемый сейчас вариант, как сообщало агентство Reuters, — эмбарго на поставки нефти в Евросоюз по морю, то есть поставки по трубопроводу «Дружба», по которому сырье поступает в восемь европейских стран, продолжатся.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 мая указал, что считает такой компромисс «хорошим решением», однако заявил, что стране нужны гарантии того, что если нефть перестанет поступать по «Дружбе», то Будапешт сможет покупать российскую нефть, поставляемую морским путем.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он пролегает от Самары до Мозыря (Гомельская область Белоруссии), после чего делится на две ветки: северную и южную. Первая идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, вторая — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Общая протяженность трубопроводов — 8900 км.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов
Инструкции
Pro
Фото: Kai Schwoerer / Getty Images Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля
Статьи
Pro
Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Клиент и капитал: как за год увеличить ROI на 25% с помощью CRM
Инструкции
Pro
Фото: Matthew Stockman / Getty Images Дело в шляпах: как стратегия Диснея поможет вам сменить профессию
Инструкции

Южная ветка «Дружбы», которая идет в том числе в Венгрию, проходит по территории Украины. В Киеве заявляли, что считают трубопровод одним из рычагов давления на Будапешт. «На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним [с нефтепроводом] что-то случилось», — говорила представитель украинского Минэнерго Елена Зеркаль. Она отмечала, что такие вопросы находятся в ведении правительства страны и главы государства.

В Кремле уже отмечали, что возможное нефтяное эмбарго «ударит по всем», а вице-премьер Александр Новак предсказывал рост цен на нефть до $300-500 (на конец мая ее цена составляет чуть более $110).

Материалы по теме
Bloomberg узнал об исключении из санкций запрета на покупку недвижимости
Политика
В Германии заявили, что единство ЕС по санкциям против России «рушится»
Политика
Bloomberg узнал о возможности исключения нефтепровода «Дружба» из санкций
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter