Сотрудники СК нашли на «Азовстали» иностранное оружие

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета России при осмотре территории завода «Азовсталь» в Мариуполе нашли место, где, предположительно, располагался штаб одной из рот скрывавшихся боевиков, передает «РИА Новости».

Предполагаемый штаб находился в одном из бомбоубежищ комбината, следователи осмотрели более пяти комнат, в которых располагались личный состав и офицеры, а также ходы сообщения, по которым боевики перемещались по территории завода.

В ходе осмотра следователи нашли неизвестные химические препараты, в частности, шприц с белым непрозрачным веществом неопределенного происхождения, а также коробку с самодельными взрывными устройствами различной сложности. Также следователи обнаружили боекомплекты и вооружение иностранного производства, разбитые смартфоны и ноутбуки.

По одной из версий СК, в планах боевиков могло быть использование этих устройств на территории Мариуполя, поскольку для минирования помещений завода украинские силы имели в распоряжении «всевозможные мины заводского производства и другие заградительные взрывные устройства».

26 мая глава ДНР Денис Пушилин говорил, что при зачистке «Азовстали» продолжают находить спрятавшихся украинских военных. По его словам, на тот момент нельзя было утверждать, что на территории завода не осталось державших его оборону боевиков. Также Пушилин сообщал, что при разминировании территории комбината несколько саперов получили ранения.

За три дня до этого в Минобороны рассказали, что заминирована вся территория «Азовстали», за двое суток было обезврежено более ста взрывоопасных предметов. Cаперы находили и обезвреживали минные поля и ловушки из противопехотных мин, неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющее опасность. В ведомстве отмечали, что к работе на самых опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

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В Мариуполе бои шли практически с самого начала военной операции. Оборону города держали военные, находившиеся на комбинате «Азовсталь». В начале мая с территории завода эвакуировали мирных жителей, а 16 мая покидать промзону и сдавать оружие начали украинские военные. Вечером 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с территории завода вышли более 2,4 тыс. бойцов полка «Азов» (часть его материалов признана экстремистской и запрещена в России) и военнослужащих ВСУ и доложил об установлении полного контроля над Мариуполем.

В Киеве называли сдачу в плен «эвакуацией» и «спасательной операцией», там заявляют о возвращении военных на родину в результате обмена военнопленными. Российский МИД допускал такой сценарий. В то же время власти ДНР неоднократно заявляли, что захваченных на «Азовстали» военных будет судить специальный трибунал.