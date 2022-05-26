Пушилин рассказал о найденных на «Азовстали» украинских военных
При зачистке «Азовстали» выявлены спрятавшиеся или отставшие украинские военные, завил глава ДНР Денис Пушилин «РИА Новости». По его словам, пока нельзя с уверенностью сказать, что на территории завода не осталось тех, кто оборонял его.
«Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На 100% пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок «Азовстали», а там территория достаточно серьезная», — сказал Пушилин.
Он добавил, что такие заблудившиеся не представляют угрозы.
Глава ДНР также добавил, что несколько саперов получили ранения при разминировании территории завода.
«У нас есть уже, к сожалению, и раненые саперы, потому что противник остался коварным даже в этом плане. Много ловушек, мин-ловушек, технически у них все для этого было. Поэтому проходит очень тщательное разминирование», — сказал Пушилин. По его словам, работа ведется совместными усилиями различных подразделений. «Работают и наши сотрудники МЧС, имеются в виду саперы, и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации специализированные», — сообщил глава ДНР.
Замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на полную зачистку «Азовстали» уйдет две-три недели. Он также допустил, что на территории завода могут оставаться украинские военные «из-за несогласованности командования ВСУ».
О полном захвате Мариуполя и завода «Азовсталь» министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 20 мая, почти через три месяца после начала специальной военной операции на Украине.
«Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов» (часть материалов организации признана в России экстремистской и запрещена), полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил», — сообщило тогда Минобороны России.
По данным ведомства, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» и военнослужащих ВСУ, которые находились на заводе. В том числе 20 мая сдался 531 военный.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью Владимир Путин объявил денацификацию и демилитаризацию Украины. По неоднократным заверениям военного и политического руководства России операция проходит по плану и ее цели будут достигнуты.