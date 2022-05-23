Российские саперы уничтожили 100 взрывоопасных предметов на «Азовстали»

Как сообщает Минобороны, заминирован весь периметр «Азовстали». За двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов

Мины, найденные на территории разрушенного комбината «Азовсталь» (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Саперы занимаются разминированием территории, примыкающей к мариупольскому заводу «Азовсталь», сообщили «РИА Новости» в Минобороны России.

«Работы идут в графике, личный состав себя уверенно чувствует, производит инженерную разведку. На данный момент за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются», — сообщил военнослужащий инженерно-саперного полка.

По данным Минобороны, заминирован весь периметр предприятия и строения на его территории. Cаперы находят и обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющее опасность. В ведомстве отметили, что к работе на самых опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

Украинские военные держали оборону Мариуполя 86 дней с первого дня военной операции России. Они попали в окружение, укрывались и вели боевые действия с территории завода «Азовсталь», который занимает 11 кв. км и составляет примерно 1/15 города. С военными от ударов прятались и мирные жители. Военнослужащие просили в первую очередь вывести гражданских, затем раненых и вынести тела погибших.

16 мая из «Азовстали» начали выводить и военнослужащих. Уже через четыре дня Министерство обороны России заявило о полном «освобождении» завода. По данным ведомства, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» (часть его материалов признана экстремистской и запрещена в России) и военнослужащих ВСУ.

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