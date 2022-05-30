В Нигерии зафиксировали первую смерть от оспы обезьян

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Медики зафиксировали первый случай летального исхода при заражении оспой обезьян в Нигерии: умер 40-летний мужчина с сопутствующими заболеваниями, принимавший подавляющие иммунитет лекарства, следует из данных нигерийского Национального центра по контролю заболеваний (NCDC) на 29 мая.

Всего в текущую вспышку заражений обезьяньей оспой в Нигерии выявили 21 подтвержденный случай в девяти штатах страны, все они вызваны западноафриканским штаммом вируса, говорится в сообщении ведомства.

По данным ВОЗ, с начала этого года по 30 апреля в стране зафиксировали 46 случаев заражения. В странах, для которых эта болезнь не характерна (Европа, США, ОАЭ, Канада, Аргентина, Австралия), на 26 мая зарегистрировано 257 подтвержденных случаев заражения и около 120 предполагаемых. Лидирует по числу заболевших Великобритания — там выявили 106 подтвержденных случаев.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, которое впервые выявили в Африке в 1958 году. В 2003 году случаи заражения зафиксировали в США. Последняя крупная вспышка произошла в Нигерии в 2017 году, однако в 2018–2019 годах заболевших обезьяньей оспой находили в Великобритании, Израиле и Сингапуре. Как правило, инкубационный период обычно составляет от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти дней до трех недель, выяснили врачи. У больных появляются такие симптомы, как сильная зудящая сыпь, головная боль, температура выше 38,5, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, сильная слабость. Обычно заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, а также дети и беременные женщины могут переносить этот вид оспы тяжелее. Против обезьяньей оспы эффективны прививки против натуральной оспы, отметили в ВОЗ.

В начале мая этого года об одном случае инфекции сообщили власти Великобритании. Оспу обезьян обнаружили у человека, который вернулся из Нигерии. Затем очаги заболевания выявили в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Португалии, Словении, США, Франции, Чехии и Швеции.

В России случаев заражений этим заболеванием пока не отмечено. Роспотребнадзор оценил вероятность завоза оспы обезьян как низкую из-за ограничения авиасообщения с большинством стран со вспышками этого заболевания.

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Специалисты ВОЗ идентифицировали текущие случаи как инфицирование западноафриканским штаммом с летальностью около 1% и подчеркнули, что нынешняя вспышка не связана с поездками.

